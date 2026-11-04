ΑΕΚ: Ο Σάκοτα παρακολούθησε το ποδοσφαιρικό ματς με τη Ρεάλ από το πούλμαν - Το μήνυμά του στους οπαδούς

Ο Ντράγκαν Σάκοτα παρακολουθούσε από το πούλμαν στην Ουγγαρία την ποδοσφαιρική «μάχη» της ΑΕΚ με την Σζομπατέλι, ενώ μίλησε παράλληλα με τα καλύτερα λόγια για τους φίλους της Ένωσης.

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στην Ουγγαρία, πέρασε από την έδρα της Σζομπατέλι με 72-66 και πήρε ένα πολύτιμο διπλό στο BCL.

Ο προπονητής της «Βασίλισσας», Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο της ομάδας, που έδωσε το «παρών» στην Ουγγαρία, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε τη μάχη της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ στο Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι δηλώσεις του

«Ευχαριστούμε τον κόσμο μας, για τη στήριξή του. Πάντα στους αγώνες του εξωτερικού είναι κοντά μας και πραγματικά μάς δίνουν έξτρα δύναμη για ν’ ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες. Και ειδικά εφέτος, που δεν υπάρχει στιγμή, προπόνηση, αγώνας που να μην έχουμε προβλήματα. Που να μην έχουμε νέα προβλήματα…

Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους οπαδούς μας για τον επιπρόσθετο λόγο, ότι ήρθαν στο γήπεδο, στην Ουγγαρία, παρότι σήμερα η ομάδα μας στο ποδόσφαιρο έδινε τον ιστορικό αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα είχαν κάθε λόγο είτε να βρίσκονται στην «Αγιά Σοφιά», είτε να παρακολουθούν το ματς από την τηλεόραση.

Θα πω για άλλη μία φορά, ότι ο κόσμος μας, τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας είναι η δύναμή μας. Μαζί μ’ αυτόν αγγίζουμε ή κατακτάμε τους στόχους μας. Ξέρουμε, ότι θα είναι πάντα κοντά μας…

Mε την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, τον προπονητή της, τους παίκτες της για τη μεγάλη εμφάνιση. Είδαμε το δεύτερο ημίχρονο κατά την επιστροφή από το πούλμαν στο ξενοδοχείο μας, και στενοχωρηθήκαμε προφανώς για το άδικο αποτέλεσμα. Θεωρώ, ότι αξίζαμε τη νίκη! Μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη συνέχεια και στο Τσάμπιονς Λιγκ και στις εγχώριες διοργανώσεις…».