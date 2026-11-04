Δείτε τη βαθμολογία στον όμιλο της ΑΕΚ μετά το «διπλό» στην Ουγγαρία για το BCL.

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στην Ουγγαρία, πέρασε από την έδρα της Σζομπατέλι με 72-66 και πήρε ένα πολύτιμο διπλό στο BCL.

Η ΑΕΚ ανέβηκε στο 2-1 και παραμένει δυνατά στο κυνήγι της κορυφής. Η ήττα της Αντβέρπ από τη Σαλόν Βίλπας (77-69) την έφερε σε ισοβαθμία με τους Βέλγους, με την Ένωση να βρίσκεται δεύτερη λόγω της μεταξύ τους ήττας, ενώ απέκτησε πλεονέκτημα απέναντι στη Σομπατέλι.

Η πρωτιά οδηγεί απευθείας στους «16» του BCL, με τη δεύτερη και την τρίτη θέση να στέλνουν στα Play-Ins. Επόμενο ραντεβού για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είναι στις 18 Νοεμβρίου, ξανά απέναντι στη Σζομπατέλι, αυτή τη φορά στη SUNEL Arena.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου