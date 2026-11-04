Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Σομπατέλι (19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του BCL.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το τρίτο της παιχνίδι στο Basketball Champions League. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα (04/11, 19:00) θα αντιμετωπίσει τη Σζομπατέλι για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα υπολογίζει ξανά στις υπηρεσίες των Λάντερς Νόλεϊ και Ντέρικ Γουίλιαμς, οι οποίοι απουσίασαν από την προηγούμενη αναμέτρηση της Ένωσης απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων. Ο δεύτερος, μάλιστα, είχε τεθεί εκτός αποστολής για πειθαρχικούς λόγους. Στον αντίποδα, εκτός πλάνων παραμένει ο Γάιος Σκορδίλης, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του στην Ουγγαρία.

Οι 11 παίκτες που επέλεξε ο Ντράγκαν Σάκοτα: Μπράουν, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ και Τσαλμπούρης.