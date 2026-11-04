H AEK δοκιμάζεται στην έδρα της Σομπατέλι στην Ουγγαρία στο τρίτο ματς των δύο ομάδων στο BCL (19:00, Μagenta Sport 4, live Gazzetta).

Θέλει να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών η ΑΕΚ. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα λίγες μέρες μετά την ήττα από το Βίκο, έχει μπροστά της ένα απαιτητικό ματς για το BCL

Στο τρίτο της παιχνίδι στη διοργάνωση, η Ένωση δοκιμάζεται στην Ουγγαρία κόντρα στη Σομπατέλι (19:00, Μagenta Sport 4, live Gazzetta). Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1 στον όμιλο.

Οι Ντέρικ Γουίλιαμς και Λάντερς Νόλεϊ είναι διαθέσιμοι για το ματς στην Ουγγαρία και ανοίγουν το rotation του Σάκοτα, ενώ δεν ταξίδεψε ο Γάιος Σκορδίλης που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο.

«Σ’ αυτό το σημείο, που βρισκόμαστε, κάθε αναμέτρηση έχει για εμάς μεγάλη σημασία. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο αντίπαλος, θα πρέπει να δείχνουμε σοβαρότητα, παρότι δυστυχώς τα προβλήματα δεν μας εγκαταλείπουν, όπως ξέρετε. Μόνο αν είμαστε όλοι μαζί και μέσα από τα ματς θα οδηγηθούμε προς το σωστό δρόμο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σάλε.