Λαπροβίτολα: «Ο Ρούμπιο ήταν από τους λόγους που αποφάσισα να έρθω στην Μπανταλόνα»

Ο Νίκολας Λαπροβίτολα, μιλώντας στην ισπανική «mundo deportivo», αποκάλυψε τους λόγους της απόφασής του να υπογράψει στην Μπανταλόνα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκολας Λαπροβίτολα στη «Mundo Deportivo» μίλησε για τους λόγους της απόφασής του να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπανταλόνα.

Μάλιστα τόνισε πως έπαιξε σημαντικό ρόλο η παρουσία του Ρίκι Ρούμπιο στον ισπανικό σύλλογο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολας Λαπροβίτολα:

Για τα συναισθήματά του αυτές τις πρώτες μέρες μετά την επιστροφή:

«Υπήρχε μια μικρή νοσταλγία την πρώτη μέρα, αλλά μετά, τίποτα το ιδιαίτερο. Όλα ήταν αρκετά φυσιολογικά και έχουμε δουλέψει λίγο για να βρούμε τον ρυθμό μας κατά τη διάρκεια των διεθνών “παραθύρων”, οι οποίες έβγαλαν αρκετούς παίκτες από την προετοιμασία.

Τώρα έχουμε το Καταλανικό Πρωτάθλημα και μετά το Σούπερ Καπ. Θα είναι υπέροχο να ξεκινήσουμε με κάτι σημαντικό στην πόλη αμέσως και ελπίζουμε να καταφέρουμε μια πρώιμη ανατροπή».

Για το τι τον έκανε να αποφασίσει να επιστρέψει στην Μπανταλόνα:

«Πάντα ένιωθα αρκετά συνδεδεμένος με την Μπανταλόνα, με την ομάδα. Πάντα μου άρεσε να τους βλέπω να παίζουν και τα τελευταία επτά χρόνια μου άρεσε πάντα ο τρόπος που έχει αναπτυχθεί το project. Νομίζω ότι η άφιξη του Ρίκι Ρούμπιο έχει προσθέσει πολλά στον σύλλογο. Αλλά επίσης, ήταν σημαντικό για την οικογένειά μου να είναι εδώ. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι η ομάδα παίζει καλά, ότι ο Ντάνι Μίρετ είναι ένας προπονητής που μου αρέσει και ότι υπάρχουν φιλοδοξίες, σωστά;

Η ομάδα θέλει να πετύχει περισσότερα, ο σύλλογος θέλει να πετύχει περισσότερα, οπότε θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα».

Για το τι σημαίνει για εκείνον να παίζει δίπλα στον Ρούμπιο:

«Λοιπόν, ο Ρίκι ήταν επίσης ένας από τους λόγους που αποφάσισα να έρθω στην Μπανταλόνα. Νομίζω ότι αυτό που έκανε πέρυσι στα πλέι οφ ήταν εντυπωσιακό, και, λοιπόν, ανυπομονούσα πραγματικά να μοιραστώ το γήπεδο μαζί του».