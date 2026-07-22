Ο Νίκος Καρφής γράφει για το... αιώνιο πρόβλημα της Βασίλισσας που βρίσκει για πάντα λύση και επιτρέπει στην ΑΕΚ να ανοίξει τα φτερά της στην πανέμορφη SUNEL Arena.

Η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ τόσο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ όσο και οι φίλαθλοι της που την ακολουθούν πιστά, έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ με το θέμα του γηπέδου. Oμάδα χωρίς δικό της γήπεδο χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της δυναμικής της.

Για πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο η Ένωση ήταν αναγκασμένη να παίζει μακριά από την φυσική της έδρα, μακριά από εκεί που... χτυπά η καρδιά της, από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δοκιμάστηκε πολύ, αναγκάστηκε να παίξει στο... άχαρο και κρύο ΟΑΚΑ μέχρι την επιστροφή στη Γη της Επαγγελίας το 2022, στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας. Και η ΑΕΚ από τότε που επέστρεψε στην φυσική της έδρα έχει 2 πρωταθλήματα (1 νταμπλ) σε 4 χρόνια, ενώ στις άλλες δύο σεζόν ήταν διεκδικήτρια μέχρι πολύ αργά μέσα στη σεζόν.

Πάμε και στο μπάσκετ τώρα γιατί ορισμένοι δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει πόσο σημαντικό είναι πως η Βασίλισσα θα έχει το δικό της παλάτι για τα επόμενα 49 χρόνια στη SUNEL Arena.

Το γήπεδο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τα σπουδαία που έρχονται

Η ΑΕΚ για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε έδρα και αναγκάστηκε να περιπλανιέται μια εδώ και μια εκεί σε γήπεδα της Αθήνας. Σε περισσότερα από 20 γήπεδα παρακαλώ. Μοναδικό εξαίρεση το εμβληματικό «Γεώργιος Μόσχος».

Μια ομάδα φυσικά δεν μπορεί να αναπτυχθεί, να κάνει μεγάλα όνειρα, να χτυπήσει σε όλα τα μέτωπα αν δεν έχει το δικό της... σπίτι. Ο Μάκης Αγγελόπουλος και οι άνθρωποι της ΑΕΚ δούλεψαν πολύ όλα αυτά τα χρόνια σε ένα περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στο μπάσκετ που δεν ήταν και το πλέον δίκαιο με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Όμως δεν τα παράτησαν ποτέ και με σπουδαίες ενέργειες κατάφεραν η Ένωση να έχει τη SUNEL Arena δική της για τα επόμενα 49 χρόνια. Μετέτρεψαν τη SUNEL Arena σε ένα παλάτι αρχικά εσωτερικά και θα συνεχίσει να επενδύει για να βάλει μαγικές πινελιές και εξωτερικά.

Θα αλλάξουν οι συνοδευτικοί χώροι, ο περιβάλλοντας χώρος, οι χώροι στάθμευσης και όχι μόνο. Θα δούμε πολλά όμορφα πράγματα το επόμενο διάστημα.

H AEK περνά σε νέα εποχή μετά τα πολύ σπουδαία μαντάτα της 21ης Ιουλίου για το γήπεδο της και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία χωρίς να σταματά ποτέ να δουλεύει για να περάσει στην επόμενη... πίστα.

Η κιτρινόμαυρη πολιτεία της ΑΕΚ στη SUNEL Arena

Όπως σας είχα πει και σε προηγούμενο blog, η ισχυρή ΑΕΚ χτυπά σε όλα τα μέτωπα. Η Ένωση ενισχύεται σιγά σιγά και κλείνει τα κενά το ρόστερ της. Αναμένεται να κρατήσει και τον Λούκας Λεκαβίτσιους, αφού εδώ και καιρό έχουμε γράψει πως οι άνθρωποι της Βασίλισσας έβλεπαν με πολύ καλό μάτι την παραμονή του και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα ευχάριστα μαντάτα.

Έχει λοκάρει και έναν πολύ ποιοτικό στόχο για τη θέση του power forward (για να συνθέσει φοβερό δίδυμο με Μπράουν) και περιμένει να κάνει την κίνηση της.

Ενώ θέλει να ανέβει επίπεδο με τον combo guard που θα φέρει για να αυξήσει την ποιότητα της και την ικανότητα της στο σκοράρισμα, αλλά και να βάλει την πινελιά της με Έλληνα παίκτη για τις θέσεις 3-4.

Σπουδαίες ήταν και οι εξελίξεις και με τις αλλαγές στο μετοχικό σχήμα της ΑΕΚ. Ο Αγγελόπουλος έχει πλέον στο πλευρό του δύο πανίσχυρους επιχειρηματικούς συμμάχους και αλλάζει επίπεδο η ομάδα. Δύο κολοσσούς δίπλα του. Η Ένωση δούλεψε πολύ τους τελευταίους με το βλέμμα στο ΝΒΑ Europe, έχοντας καταθέσει τον φάκελο της εδώ και πολλούς μήνες, προσπαθώντας να ισχυροποιήσει τη θέση της και να αποτελέσει μια από τις ομάδες που θα μπουν στη νέα διοργάνωση που θα ξεκινήσει τη σεζόν 2027-28.

Εκτός από αυτά φυσικά, η Ένωση δεν άφησε ποτέ το θέμα του γηπέδου και τώρα καρπώνεται όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε με την παραχώρηση της SUNEL Arena για 49 έτη.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που θα δώσει τη δυνατότητα στους «κιτρινόμαυρους» να προχωρήσουν χωρίς περιορισμούς στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τους, με στόχο η SUNEL Arena να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σύγχρονα μπασκετικά γήπεδα της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ έχει επενδύσει σημαντικά στη μεταμόρφωση των εγκαταστάσεων, έχοντας εξελιχθεί σε μία από τις πολύ σύγχρονες έδρες στην Ελλάδα.

Με την οριστική παραχώρηση του γηπέδου, η ΑΕΚ θα μπορέσει να επιταχύνει τις επόμενες παρεμβάσεις που έχουν ήδη σχεδιαστεί. Στο πλάνο περιλαμβάνονται νέες εργασίες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, η περαιτέρω αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας, αλλά και πολλές άλλες σπουδαίες πινελιές ώστε να καλύπτει ακόμη καλύτερα τις ανάγκες της ομάδας και των φιλάθλων της.

Η φιλοσοφία του Μάκη Αγγελόπουλου δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά αφορά τη δημιουργία ενός πολυχώρου που θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Τις προθέσεις της διοίκησης είχε αποκαλύψει και ο ίδιος ο Μάκης Αγγελόπουλος, μιλώντας στο Sports & Tourism Summit.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ είχε τονίσει πως στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου προορισμού που θα συνδυάζει τον αθλητισμό, τον τουρισμό και το edutainment (εκπαίδευση και ψυχαγωγία), ενώ προανήγγειλε και μία ιδιαίτερα φιλόδοξη επένδυση.

Όπως αποκάλυψε, η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένη ξενοδοχειακή αλυσίδα, με στόχο τη δημιουργία ξενοδοχείου εντός της αθλητικής εγκατάστασης, ένα εγχείρημα που, εφόσον υλοποιηθεί, θα αποτελέσει παγκόσμια πρωτοτυπία για μπασκετικό γήπεδο. Η SUNEL Arena θα γίνει ένας πολύ ξεχωριστός προορισμός για κάθε ηλικία και σε μέρες φυσικά που δεν θα έχει αγώνες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Το ξενοδοχείο θα ανεβάσει επίπεδο την εγκατάσταση και θα κάνει και τη ζωή πιο εύκολη για ομάδες που θα έρχονται για να αντιμετωπίσουν την Ένωση, ενώ θα απογειώσει τον αθλητικό τουρισμό. Οι χώροι του ξενοδοχείου θα επιτρέπουν και την τέλεση meetings των ανθρώπων της FIBA και του NBA Europe και είναι κάτι που θα συζητηθεί στο μέλλον.

Τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο της SUNEL Arena και να ομορφύνουν κι άλλο το παλάτι της ΑΕΚ (περιλαμβάνονται και τα θεματικά πάρκα). Φυσικά όπως είπαμε και παραπάνω μεγάλο ρόλο θα παίξει και το ξενοδοχείο που θα δημιουργηθεί. Υπολογίζεται πως τους τελευταίους μήνες του 2027, η SUNEL Arena θα έχει βάλει και τις τελευταίες πινελιές της, μετατρέποντας την επίσκεψη σε κάθε φίλαθλο σε μια σπουδαία εμπειρία από κάθε άποψη. Για μικρούς και μεγάλους, για ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Τα σπουδαία είναι μπροστά για την ΑΕΚ που περνά σε μια νέα εποχή και δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και το δείχνει με κάθε τρόπο.

ΥΓ: Ξέρω ότι πολλοί φίλαθλοι της ΑΕΚ ήταν αντίθετοι με την παραχώρηση της SUNEL Arena στον Ολυμπιακό για κάποιους μήνες μέχρι να τελειώσουν τα έργα στο ΣΕΦ. Και εγώ δεν την είδα με καλό... μάτι αυτή την κίνηση και ξέρω πως νιώθει αρκετός κόσμος της Ένωσης. Αλλά η διοίκηση της ΑΕΚ βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη θέση και πιστέψτε με, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αναγκάστηκαν να διαχειριστούν μια... καυτή πατάτα.

Για όσους ξέρουν η διοίκηση της ΚΑΕ ΑΕΚ πήρε μια πολύ επίπονη και δύσκολη απόφαση, όμως δεν γινόταν να κάνει κάτι διαφορετικό. Η Ένωση μπαίνει σε μια πολύ κρίσιμη σεζόν με το ΝΒΑ Εurope να ετοιμάζεται να... μπει στις ζωές μας από τη νέα αγωνιστική περίοδο και χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου της. Θα ήταν ωραία η SUNEL Arena να γεμίσει όσο το δυνατόν περισσότερες φορές, αφού ο κόσμος της ΑΕΚ έχει αποδείξει πως την... μετατρέπει εύκολα σε «καμίνι», σε «ηφαίστειο» που είναι απόλαυση για τον κάθε παίκτη να παίζει.