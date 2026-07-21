Η αντίστροφη μέτρηση για την οριστική παραχώρηση της SUNEL Arena στην ΑΕΚ έχει ξεκινήσει και να απομένει η ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για να κάνει δικό της το γήπεδο για τα επόμενα 49 χρόνια.

Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν από μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών, καθώς η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για την παραχώρηση της SUNEL Arena έχει πλέον ολοκληρωθεί και το μόνο που απομένει είναι η ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, η οποία αναμένεται να έρθει στη Βουλή μέχρι το τέλος Ιουλίου. Εφόσον ολοκληρωθεί και το τελευταίο αυτό στάδιο, η έδρα της ΑΕΚ θα παραχωρηθεί επίσημα στην ΚΑΕ για τα επόμενα 49 χρόνια.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που θα δώσει τη δυνατότητα στους «κιτρινόμαυρους» να προχωρήσουν χωρίς περιορισμούς στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τους, με στόχο η SUNEL Arena να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σύγχρονα μπασκετικά γήπεδα της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ έχει επενδύσει σημαντικά στη μεταμόρφωση των εγκαταστάσεων, έχοντας εξελιχθεί σε μία από τις πολύ σύγχρονη έδρα στην Ελλάδα.

Η τοποθέτηση του κεντρικού cube, η δημιουργία σουιτών, οι παρεμβάσεις στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ο νέος φωτισμός και οι συνολικές αναβαθμίσεις έχουν αλλάξει πλήρως την εικόνα της SUNEL Arena, η οποία αποτελεί πλέον ένα πραγματικό «στολίδι» και μία έδρα με ξεχωριστή ατμόσφαιρα για τους φίλους της «Βασίλισσας».

Ωστόσο, ο σχεδιασμός της διοίκησης δεν σταματά εδώ. Με την οριστική παραχώρηση του γηπέδου, η ΑΕΚ θα μπορέσει να επιταχύνει τις επόμενες παρεμβάσεις που έχουν ήδη σχεδιαστεί. Στο πλάνο περιλαμβάνονται νέες εργασίες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, η περαιτέρω αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας, αλλά και η αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου, ώστε να καλύπτει ακόμη καλύτερα τις ανάγκες της ομάδας και των φιλάθλων της.

Η φιλοσοφία του Μάκη Αγγελόπουλου δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά αφορά τη δημιουργία ενός πολυχώρου που θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Τις προθέσεις της διοίκησης είχε αποκαλύψει και ο ίδιος ο Μάκης Αγγελόπουλος, μιλώντας στο Sports & Tourism Summit.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ είχε τονίσει πως στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου προορισμού που θα συνδυάζει τον αθλητισμό, τον τουρισμό και το edutainment (εκπαίδευση και ψυχαγωγία), ενώ προανήγγειλε και μία ιδιαίτερα φιλόδοξη επένδυση. Όπως αποκάλυψε, η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένη ξενοδοχειακή αλυσίδα, με στόχο τη δημιουργία ξενοδοχείου εντός της αθλητικής εγκατάστασης, ένα εγχείρημα που, εφόσον υλοποιηθεί, θα αποτελέσει παγκόσμια πρωτοτυπία για μπασκετικό γήπεδο.

Η τελική ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες και, εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΑΕΚ θα αποκτήσει οριστικά το δικό της «σπίτι» για τα επόμενα 49 χρόνια, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή επένδυση στην ιστορία της ΚΑΕ.