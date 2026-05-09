Η Ρίτας κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο του Basketball Champions League κόντρα στην ΑΕΚ - Όλοι οι κάτοχοι της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που είχε επιβληθεί στον τελικό του Basketball Champions League για τρεις περιόδους, αλλά η χαλάρωση της στη συνέχεια οδήγησε στην αφύπνιση της Ρίτας που ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια (80-80 κ.α.) και έφτασε στη νίκη (92-86) στην παράταση κατακτώντας το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της.

Την κούρσα με τα περισσότερα τρόπαια του BCL οδηγούν οι Τενερίφη, Μπούργος και Ουνικάχα Μάλαγα.

Αναλυτικά οι κάτοχοι του τροπαίου:

2017 Τενερίφη (Ισπανία)

2018 ΑΕΚ (Ελλάδα)

2019 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

2020 Μπούργος (Ισπανία)

2021 Μπούργος (Ισπανία)

2022 Τενερίφη (Ισπανία)

2023 Βόννη (Γερμανία)

2024 Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)

2025 Oυνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)

2026 Ρίτας (Λιθουανία)

Οι κατακτήσεις του τροπαίου του BCL ανά ομάδα:

Τενερίφη – 2 τίτλοι (2017, 2022)

Μπούργος – 2 τίτλοι (2020, 2021)

Ουνικάχα Μάλαγα – 2 τίτλοι (2024, 2025)

ΑΕΚ – 1 τίτλος (2018)

Βίρτους Μπολόνια – 1 τίτλος (2019)

Βόννη – 1 τίτλος (2023)

Ρίτας - 1 τίτλος (2026).