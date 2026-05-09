Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Μια συγκινητική στιγμή κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, καθώς στις εξέδρες του «Palau Municipal» πριν το τζάμπολ του τελικού του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτας, οι φίλοι του «δικεφάλου» άφησαν μια φανέλα του αδικοχαμένου Στέφαν Γέλοβατς.

Η απώλεια του αδικοχαμένου Σέρβου πάουερ φόργουορντ της ΑΕΚ (5 Δεκεμβρίου 2021), είχε προκαλέσει σοκ στον κόσμο του μπάσκετ, καθώς ήταν ένας σπουδαίος παίκτης μόλις 32 ετών που κατέρρευσε στο κλειστό των Άνω Λιοσίων σε προπόνηση της ομάδας. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά έπειτα από μερικές εβδομάδες έχασε τη μάχη με την ζωή.

Η ΑΕΚ απέσυρε την φανέλα του στην οροφή του κλειστού των Άνω Λιοσίων και πλέον με την «Ένωση» να βρίσκεται συον τελικό του BCL ο κόσμος θέλησε να τον τιμήσει με τον δικό του τρόπο αφήνοντας την φανέλα του στις εξέδρες του «Palau Municipal».

