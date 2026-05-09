Εχόντας: «Από τις μεγαλύτερες μέρες στη ζωή μας»

O Mαρτίνας Εχόντας στάθηκε στον μεγάλο τελικό της Ρίτας με την ΑΕΚ και αναφέρθηκε και στο ρόστερ της Ένωσης.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Ρίτας το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του BCL και έχει την ευκαιρία για να φτάσει στο 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο.

Ένας παίκτης που... συνδέθηκε με την Ένωση το καλοκαίρι, αλλά τελικά δεν έγινε ο... γάμος. Ο Μαρτίνας Εχόντας μίλησε στους Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου και έδειξε τη σημαντικότητα της αναμέτρηση, ενώ φανέρωσε την πίστη του για το τρόπαιο.

Αναλυτικά όσα είπε

Για τελικό: «Είναι ο πρώτος τελικός της Ρίτας μετά από πάρα πολλά χρόνια, είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός της δικής μου καριέρας, αύριο είναι μία από τις μεγαλύτερες μέρες στη ζωή μας».

Για το ρόστερ της ΑΕΚ: «Είναι καλοί παίκτες, πολλοί δυνατοί και θα πρέπει να σταματήσουμε το παιχνίδι τους. Έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο για να τους σταματήσουμε και θα προσπαθήσουμε να το εκτελέσουμε».

Για τους παλιούς γνώριμους που θα συναντήσει στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ: «Νιώθω υπέροχα ότι θα βρεθώ αντιμέτωπος με παίκτες που γνωρίζω προσωπικά και ανυπομονώ για τη μεταξύ μας μονομαχία».

Για το πως νιώθει ενόψει του τελικού: «Νιώθω πολύ ωραία. Είναι ένας τελικός δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο αντίπαλος θα κάνουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Για το ποια ομάδα θεωρείται φαβορί: «Το φαβορί είναι η ομάδα που θα έχει το μεγαλύτερο πάθος στο παρκέ. Οι τακτικές είναι σημαντικές, ωστόσο στον τελικό αυτό που μετράει περισσότερο είναι η ψυχή».