Σάκοτα: «Πιστεύουμε ότι θα προκριθούμε στην επόμενη φάση»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έδειξε την πίστη του για πρόκριση της ΑΕΚ στην επόμενη φάση του BCL.

Αγκαλιά με την πρόκριση στους 8 του BCL είναι η ΑΕΚ, αφού νίκησε με 90-62, κάτι που της επέτρεψε να πάει στο 4-0 στον όμιλο και να ονειρεύεται ακόμα και πρωτιά. Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε μετά το ματς και έδειξε πόσο πιστεύει στην πρόκριση της Ένωσης, ενώ πρόσθεσε πως είναι δύσκολο να διατηρηθείς σε υψηλό επίπεδο.

«Προφανώς για εμάς ήταν ένα πιο σημαντικό παιχνίδι από ό,τι για τον αντίπαλό μας. Ειλικρινά, όταν είδα το πρόγραμμα των 10 ημερών και τα παιχνίδια που έπρεπε να παίξουν, ήταν πολύ εύκολο να καταλάβω ότι είναι δύσκολο να διατηρηθείς σε υψηλό επίπεδο· ειδικά αφού έμαθα για το ταξίδι που είχαν στο Βερολίνο, ήταν κάτι πέρα από κάθε δυνατότητα να ανακάμψει η ομάδα, οπότε αυτό μας βοήθησε πολύ σήμερα ώστε να τελειώσουμε ουσιαστικά ένα εύκολο παιχνίδι.

Αλλά συζητούσαμε γι' αυτό το παιχνίδι γιατί την τελευταία φορά που παίξαμε στο γήπεδό μας δεν ήταν τόσο εύκολο ματς, οπότε έπρεπε να είμαστε πραγματικά έτοιμοι για όλα σήμερα. Περιμένουμε τα άλλα σκορ και πιστεύουμε βαθιά ότι θα προκριθούμε στην επόμενη φάση.»