Δείτε τι έκανε ο Γκρεγκ Μπράουν στο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ κόντρα στην Άλμπα.

Στο ματς έκανε το ντεμπούτο του με την Βασίλισσα και ο Γκρεγκ Μπράουν που πήρε τις ευκαιρίες του από τον Σάκοτα στο θρίλερ της SUNEL Arena που τελικά η Ένωση πήρε με 88-80.

Ο Αμερικανός τελείωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3/3 δίποντα, 3/4 βολές και πολλές μάχες κάτω από τις δύο ρακέτες. Εξαιρετικό ντεμπούτο χωρίς να φαίνεται μόνο από τη στατιστική του.

Επίσης είχε 1 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 14 στην αξιολόγηση. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας σε αρκετές περιπτώσεις. Με το... καλημέρα έδειξε πως θα βοηθήσει την ΑΕΚ.