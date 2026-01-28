ΑΕΚ: Τι έκανε ο Μπράουν στο ντεμπούτο του
Στο ματς έκανε το ντεμπούτο του με την Βασίλισσα και ο Γκρεγκ Μπράουν που πήρε τις ευκαιρίες του από τον Σάκοτα στο θρίλερ της SUNEL Arena που τελικά η Ένωση πήρε με 88-80.
Ο Αμερικανός τελείωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3/3 δίποντα, 3/4 βολές και πολλές μάχες κάτω από τις δύο ρακέτες. Εξαιρετικό ντεμπούτο χωρίς να φαίνεται μόνο από τη στατιστική του.
Επίσης είχε 1 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 14 στην αξιολόγηση. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας σε αρκετές περιπτώσεις. Με το... καλημέρα έδειξε πως θα βοηθήσει την ΑΕΚ.
