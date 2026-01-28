Ο Γκρεγκ Μπράουν προετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Άλμπα.

Η ΑΕΚυποδέχεται την Άλμπα για την 2η αγωνιστική της φάσης των 16 του BLC και θέλει να κάνει το 2/2 στον όμιλο. Η Ένωση δεν θα έχει στην αναμέτρηση τους Νάναλι και Κατσίβελη.

Ωστόσο ο Ντράγκαν Σάκοτα μπορεί να υπολογίζει για πρώτη φορά φέτος σε ματς στον Γκρεγκ Μπράουνπου θα κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα της Βασίλισσας.

Ένας πολύ σημαντικός παίκτης στα σχέδια του Σάλε που θα δώσει λύσεις στις θέσεις «3» και «4».

Δείτε το video του Gazzetta με τα σουτάκια του Μπράουν.