Δείτε τι έκαναν οι Νάναλι και Φίζελ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ κόντρα στην Καρδίτσα.

Πρεμιέρα φέτος για τις δύο ελληνικές ομάδας στη φάση των 16 του BCL, με την ΑΕΚ να δυσκολεύεται για 35 λεπτά αλλά τελικά να νικά την καρδίτσα με 88-73.

Στο ματς έκαναν το ντεμπούτο τους τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης, οι Τζέιμς Νάναλι και ΚιΣόν Φίζελ. Δεν ξεκίνησαν βασικοί αλλά πέρασαν και οι δύο στο παρκέ για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν έπαιξαν καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Νάναλι έμεινε στο παρκέ για έξι λεπτά και είχε 0/1 σουτ, 2 ασίστ, 3 λάθη και -1 στην αξιολόγηση. Πήρε ένα τρίποντο, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Ο Φίζελ έβαλε τους πρώτους του πόντους με την ΑΕΚ, αφού είχε 5 πόντους με 2/2 δίποντα και 1/2 βολές στα εννιά λεπτά που πάτησε παρκέ. Είχε 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, αλλά και 9 στην αξιολόγηση.

Μάλιστα συνεργάστηκαν έξοχα σε μια φάση, με τον Νάναλι να σερβίρει και τον Φίζελ να τελειώνει τη φάση.