ΑΕΚ: Η προθέρμανση του Φίζελ πριν το ντεμπούτο του κόντρα στην Καρδίτσα (vid)
Η ΑΕΚ θέλει να μπει με τον καλύτερο τρόπο και στη φάση των 16 του BCL και αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στη SUNEL Arena, σε μια ελληνική μονομαχία.
Οι φίλοι της Ένωσης περιμένουν και το ντεμπούτο του τελευταίου αποκτήματος, ΚιΣόν Φίζελ που αποκτήθηκε από τη Νίμπουργκ με σκοπό να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα που πήγε στη Φενέρ.
Ο Φίζελ έκανε τα σουτάκια του πριν το τζάμπολ και βρισκεται κανονικά στην 12άδα της Βασίλισσας όπως και ο Τζέιμς Νάναλι. Πολύ σημαντικά νέα για την Βασίλισσα.
Δείτε το video του Gazzetta με την προθέρμανση του Φίζελ.
🦅 Η προθέρμανση του Φίζελ πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Καρδίτσα στο πλαίσιο του BCL#aekbc pic.twitter.com/pAP0IUpSHN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 21, 2026
