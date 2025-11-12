Σάκοτα για απόκτηση Μπράουν: «Ήταν στη λίστα μας και το καλοκαίρι»

O Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, Γκρεγκ Μπράουν.

Αγκάλιασε την πρώτη θέση του ομίλου της στο BCL η ΑΕΚ. Η Ένωση δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 95-64 της Ρίγα και να ανέβει στο 4-0. Στο 0-4 έπεσαν οι Λετονοί.

Η Ένωση μάλιστα κατά τη διάρκεια του ματς, ανακοίνωσε και την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν που έρχεται για να δώσει λύσεις στις θέσεις των forwards. Eκεί που έχει απογοητεύει ο Αρμς.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για τον Μπράουν και στάθηκε στο νέο απόκτημα, ενώ δεν απάντησε για το αν αυτή η κίνηση συνδέεται με αποχώρηση του Αρμς. «Αυτός ο παίκτης ήταν στη λίστα μας και το καλοκαίρι. Τον θέλαμε και είχαμε στόχο να πάρουμε εφτά ξένους. Είναι δύσκολο να βρεις παίκτες στην αγορά, αλλά σκεφτήκαμε το μέλλον μας».

Για το ματς τόνισε: «Ο στόχος είναι η πρώτη θέση, δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε. Είναι δύσκολο να πείσεις την ομάδα να παίζει κάθε φορά με την ίδια σοβαρότητα. Όσα χρόνια είμαι προπονητής έχω μάθει να σέβομαι κάθε αντίπαλο και πρέπει να το ακολουθούν όλοι οι παίκτες μου. Όταν παίζεις σκληρή άμυνα, βλέπεις ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ήταν στο χέρι μας να δείξουμε πιο σοβαρό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο».