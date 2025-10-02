Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία με γνωστή εταιρεία ρουχισμού ενόψει της νέας σεζόν.

Η ΑΕΚ παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή της για τη σεζόν του 2025-26, με το μαύρο να κυριαρχεί και τις κίτρινες λεπτομέρειες να προσδίδουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Η «ένωση», λίγο αργότερα ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τη Macron ενώ ανέφερε τα στοιχεία που θα έχει η εντός έδρας εμφάνιση, όπου θα κυριαρχεί το κίτρινο.

Οι ευρωπαϊκές εμφανίσεις θα παρουσιαστούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η Ομάδα μας είναι έτοιμη να βρεθεί στο επίκεντρο της δράσης για τη νέα σεζόν της Stoiximan GBL, αλλά και του Basketball Champions League.

Η αγωνιστική περίοδος 2025-2026 ξεκινά και η Macron, επίσημη τεχνικός συνεργάτης της Ομάδας μας από το 2023, για ακόμη μία χρονιά σχεδιάζει τις νέες εμφανίσεις της Ομάδας μας καθώς και τον υπόλοιπο αθλητικό ιματισμό, όλα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από τη Macron.

Οι νέες εμφανίσεις της ΑΕΚ BC τιμούν με υπερηφάνεια την παράδοση του Σωματείου μας στα κιτρινόμαυρα, ενώ μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Οι εμφανίσεις είναι κατασκευασμένες από το Eco Fabric της Macron – ένα 100% πολυεστερικό ύφασμα φτιαγμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό.

Εμφανίσεις για τη Stoiximan GBL

Εντός Έδρας Φανέλα: Η φανέλα για τις εντός έδρας αναμετρήσεις της σεζόν 2025-2026 είναι κίτρινη με μαύρο V γιακά, στοιχείο που επαναλαμβάνεται στα ανοίγματα των μανικιών και στις κάθετες πλαϊνές ρίγες. Μπροστά και πίσω υπάρχει ένα δυναμικό σχέδιο με ανομοιόμορφες διαγώνιες γκρι γραμμές διαφορετικού πάχους, που επικαλύπτονται δημιουργώντας την αίσθηση κίνησης. Στο εσωτερικό τού πίσω γιακά υπάρχει μαύρη ετικέτα με το νέο λογότυπο του συλλόγου – που χρησιμοποιήθηκε μετά την επετειακή έκδοση για τα 100 χρόνια – πλάι στο λογότυπο της Macron και τη φράση «Designed in Bologna», υπογραμμίζοντας την ιταλική δημιουργικότητα και τεχνογνωσία της Macron. Στο στήθος, το σήμα της ΑΕΚ βρίσκεται δεξιά, ενώ το σήμα Macron Hero σε μαύρο εμφανίζεται στο κέντρο. Στο πίσω μέρος του γιακά υπάρχει η ελληνική σημαία. Το σορτσάκι είναι κίτρινο με μαύρες ρίγες στο πλάι και λεπτομέρειες στο τελείωμα.

Εκτός Έδρας Φανέλα: Η εκτός έδρας εμφάνιση είναι μαύρη με κίτρινες λεπτομέρειες στον V γιακά, στα ανοίγματα των μανικιών και στις πλαϊνές ρίγες. Το γραφικό μοτίβο ακολουθεί το ίδιο σχέδιο με αυτό της εντός έδρας φανέλας, με διακεκομμένες διαγώνιες γραμμές σε γκρι και κίτρινο που διατρέχουν μπροστά και πίσω. Το σήμα της ΑΕΚ βρίσκεται δεξιά στο στήθος, ενώ το σήμα Macron Hero σε κίτρινο στο κέντρο. Η ελληνική σημαία εμφανίζεται στο πίσω μέρος του γιακά. Το σορτσάκι είναι μαύρο με κίτρινες λεπτομέρειες στο πλάι και στο πίσω τελείωμα.

Απολαύστε την εκτός έδρας εμφάνιση της Ομάδας μας, με την οποία θα αγωνιστεί στον πρώτο αγώνα για την εφετινή σεζόν, το Σάββατο με τον Κολοσσό.