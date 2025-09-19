ΠΑΟΚ: Οδηγίες στους φιλάθλους του ενόψει του ματς με τη Ντέρμπι στη Βουλγαρία

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε οδηγίες στον κόσμος της που θα βρεθεί στη Βουλγαρία για το ματς με την Ντέρμπι στο ματς των προκριματικών του BCL.

Μετά την περυσινή πορεία που τελείωσε στα τελικά του FIBA Europe Cup, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, θέλοντας να πραγματοποιήσει ακόμη μία καλή πορεία στην Ευρώπη. Το φετινό «ταξίδι» του «δικεφάλου» αρχίζει από τη Βουλγαρία όπου θα αντιμετωπίσει απόψε, Παρασκευή (19/9, 21:00), τη Ντέρμπι, στα προκριματικά του BCL.

Για να βρεθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης στη φάση των ομίλων, θα πρέπει να σημειώσει τρεις συνεχόμενες νίκες. H KAE ΠΑΟΚ έδωσε χρήσιμες οδηγίες στον κόσμο της που θα βρεθεί στη Βουλγαρία για χάρη του ματς.

Αναλυτικά

Ο ΠΑΟΚ mateco ξεκινά τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις απόψε το βράδυ (21:00) στο Samokov tης Βουλγαρίας και απέναντι στην SC Derby θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους ομίλους του Basketball Champions League.

Σε αυτή την προσπάθεια, θα έχουμε στο πλευρό μας και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν στη SamElyon Arena.

Υπενθυμίζεται ό,τι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που έχουν αγοράσει ήδη τα εισιτήριά τους για τον αποψινό αγώνα με την SC Derby, θα τα προμηθευτούν από ειδικό χώρο που θα λειτουργεί στον περιβάλλοντα χώρο της SamElyon Arena από τις 19:00 (δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα). Για την παραλαβή του εισιτηρίου είναι απαραίτητη η επίδειξη διαβατηρίου ή ταυτότητας για την ταυτοποίηση.

Κατά την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από την αστυνομία και την ασφάλεια του γηπέδου. Απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο και η χρήση αναπτήρων, βεγγαλικών, κροτίδων, πυρσών. Απαγορεύεται επίσης η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γηπέδου.

Σχετικά με τη συνέχεια της διοργάνωσης, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του επόμενου αγώνα της ομάδας μας