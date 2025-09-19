Ο ΠΑΟΚ αρχίζει απόψε (19/9) την προσπάθειά του στα προκριματικά του BCL έχοντας ως αντίπαλο τη Ντέρμπι στη Βουλγαρία.

Μετά την περυσινή πορεία που τελείωσε στα τελικά του FIBA Europe Cup, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, θέλοντας να πραγματοποιήσει ακόμη μία καλή πορεία στην Ευρώπη.

Το φετινό «ταξίδι» του «δικεφάλου» αρχίζει από τη Βουλγαρία όπου θα αντιμετωπίσει απόψε, Παρασκευή (19/9, 21:00), τη Ντέρμπι, στα προκριματικά του BCL. Για να βρεθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης στη φάση των ομίλων, θα πρέπει να σημειώσει τρεις συνεχόμενες νίκες. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 5.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Γιούρι Ζντοβτς δήλωσε μεταξύ άλλων: «θα είμαστε έτοιμοι, ακόμη κι αν είναι νωρίς στη σεζόν. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά ως τώρα και πρέπει να το μεταφέρουμε αυτό στο παρκέ. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου. Δουλεύουν σκληρά, προπονούνται εντατικά, με υψηλή ενέργεια σε κάθε προπόνηση και εάν το δείξουν στο παιχνίδι, δεν φοβάμαι κανένα αντίπαλο».

Εφόσον ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντέρμπι θα βρει απέναντί του τη νικήτρια του ζευγαριού Μπούρσασπορ-Μπράουνσβαϊκ. Εφόσον ζευγαρώσει τις νίκες του, θα παίξει με μία εκ των Ρετζιάνα (Ιταλία), Πέλιστερ (Σκόπια), Οραντέα (Ρουμανία), Άντβερπ (Βέλγιο) για τη μία θέση που οδηγεί στους ομίλους της διοργάνωσης.