Ο ΠΑΟΚ μπαίνει αύριο (19/9, 21:00) στη μάχη της προκριματικής φάσης του BCL γνωρίζοντας ότι έχει… βουνό ν’ ανέβει κι αυτό αφορά περισσότερο τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν εφόσον αποκλείσει την Ντέρμπι από το Μαυροβούνιο.

Η αποστολή του Δικεφάλου ήδη βρίσκεται στη Βουλγαρία όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του δεύτερου τουρνουά και σήμερα (18/9) προπονήθηκε στη SamElyon Arena στην οποία θα γίνουν οι αγώνες. Νωρίτερα ο Γιούρι Ζντοβτς δήλωσε την εμπιστοσύνη του στη δουλειά αλλά και στις ικανότητες των παικτών του.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι… «θα είμαστε έτοιμοι, ακόμη κι αν είναι νωρίς στη σεζόν. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά ως τώρα και πρέπει να το μεταφέρουμε αυτό στο παρκέ. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου. Δουλεύουν σκληρά, προπονούνται εντατικά, με υψηλή ενέργεια σε κάθε προπόνηση και εάν το δείξουν στο παιχνίδι, δεν φοβάμαι κανένα αντίπαλο».

Σκιαγραφώντας την αντίπαλο της ομάδας του απάντησε ότι… «σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Δουλεύουν σκληρά όπως εμείς, έρχονται για τη νίκη όπως εμείς. Στο μπάσκετ μία ομάδα κερδίζει και μία χάνει. Σεβόμαστε όλες τις ομάδες που είναι εδώ και ο αντίπαλός μας είναι καλή ομάδα. Ξέρω τις ομάδες, γνωρίζω τους προπονητές κι αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν θα ξεκινήσει το παιχνίδι πρέπει να αποδείξεις ποιος είσαι. Πίστεψέ το, απόδειξέ το και δούλεψε σκληρά για 40 λεπτά. Δώσε κάτι παραπάνω, γιατί αν δεν δώσεις κάτι παραπάνω, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις οποιονδήποτε αντίπαλο, όχι μόνο τις πολύ δυνατές ομάδες. Αυτό θα είναι το σύνθημά μου για να πείσω τους παίκτες να δίνουν το κάτι παραπάνω σε κάθε παιχνίδι».

Εφόσον ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της ντέρμπι θα βρει απέναντί του τη νικήτρια του ζευγαριού Μπούρσασπορ-Μπράουνσβαϊκ. Εφόσον ζευγαρώσει τις νίκες του, θα παίξει με μία εκ των Ρετζιάνα (Ιταλία), Πέλιστερ (Σκόπια), Οραντέα (Ρουμανία), Άντβερπ (Βέλγιο) για τη μία θέση που οδηγεί στους ομίλους της διοργάνωσης.