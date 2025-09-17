O κόσμος της ΑΕΚ χειροκρότησε τον Σάρας Γιασικεβίτσιους κατά την παρουσίαση της Φενέρ, δείγμα του σεβασμού για τον Λιθουανό κόουτς.

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Φενέρ σε ένα πολύ δυνατό φιλικό, κάτι παραπάνω από μια εβδομάδα πριν το Super Cup της Ρόδου. Οι δύο ομάδες είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους και την περσινή σεζόν σε φιλικό στη SUNEL Arena, με τους Τούρκους να επικρατούν.

Κατά την παρουσίαση της Φενέρ, ο κόσμος της Ένωσης χάρισε ένα χειροκρότημα στον Σάρας Γιασικεβίτσιους και στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Δείγμα πως οι φίλαθλοι της Βασίλισσας ξέρουν να εκτιμούν τους σπουδαίους ανθρώπους του μπάσκετ όπως τον Λιθουανό head coach και μια ομάδα που τα πήρε όλα την περσινή σεζόν.