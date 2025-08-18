ΑΕΚ: Ανακοίνωσε φιλικό με την Φενέρμπαχτσε στη SUNEL Arena
Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως θα τεθεί αντιμέτωπη με την Φενέρμπαχτσε στη στη SUNEL Arena (17/9, 19:30) σε μία φιλική αναμέτρηση ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.
Οι δύο ομάδες θα συνεχίσουν την παράδοση που ξεκίνησε πέρυσι στο ίδιο γήπεδο, ενώ η Ένωση ανακοίνωσε άλλα δύο φιλικά ματς με την Κλουζ και τη Βάλτσε στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την περίοδο 2025-2026, η "Βασίλισσα" θ’ αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Εuroleague, Φενερμπαχτσέ.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 19:30, στη SUNEL Arena, ακριβώς ένα χρόνο μετά την προηγούμενη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Νωρίτερα, και συγκεκριμένα το διήμερο 8-9 Σεπτεμβρίου, η «Βασίλισσα» θα βρίσκεται στη Βάλτσεα της Ρουμανίας, για ν’ αντιμετωπίσει την Κλουζ (08/09, 19:00) και την (τοπική) Βάλτσεα (09/09, 19:00) στο "Sala Sporturilor Traian".
Το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της "Βασίλισσας":
ΑΕΚ – Ν.Ε. Μεγαρίδος | 30 Αυγούστου | SUNEL Arena (κεκλεισμένων των θυρών)
Κρεμόνα – ΑΕΚ | 4 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Λιβίνιο (Valtellina Summer League 2025)
Τρέντο – ΑΕΚ | 5 Σεπτεμβρίου | 21:00 | Σόντριο (Valtellina Summer League 2025)
Κλουζ – ΑΕΚ | 8 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)
Βάλτσεα – ΑΕΚ | 9 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)
ΑΕΚ – Φενερμπαχτσέ |19:30 | SUNEL Arena
Τουρνουά "Ανδρέας Βαρίκας" (Πανιώνιος, Καρδίτσα, Βαρέζε) | 19-20 Σεπτεμβρίου | Δ.Α.Κ. Γλυφάδας "Μάκης Λιούγκας"».
