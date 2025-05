To BCL παρουσίασε τα δέκα κορυφαία καρφώματα της σεζόν και φυσικά στην κορυφή βρίσκεται ο Γκρέι και το απίθανο alley oop με τον Χαμπ

Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία πως το αδιανόητο alley oop με ταμπλό του Χαμπ με τον Γκρέι κόντρα στη Ναντέρ στο Game 1 είναι η φάση της σεζόν στο BCL. Και οι διοργανωτές το επιβεβαίωσαν, παρουσιάζοντας τα δέκα καλύτερα καρφώματα της σεζόν.

Η συνεργασία των δύο παικτών της ΑΕΚ και η πτήση του Γκρέι πάτησαν την κορυφή.Ο πρώτος ύψωσε με ταμπλό στον αιφνιδιασμό και ο δεύτερος κάρφωσε εντυπωσιακά σηκώνοντας στο πόδι τη SUNEL Arena. Αυτή η φάση έδωσε έμπνευση στους ανθρώπους του BCL, παρομοιάζοντας και τους δύο παίκτες σαν Έλληνες θεούς και δημιουργώντας ένα απίθανο video.

𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 𝗰𝗮𝗹𝗹𝗲𝗱. 𝙄𝙩 𝙬𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙞𝙩𝙨 𝙜𝙧𝙖𝙫𝙞𝙩𝙮 𝙗𝙖𝙘𝙠.



🎬 Enjoy the best dunks of this #BasketballCL season (so far)! pic.twitter.com/pihPQYwaxc