Κομνηνός: «Ο Αγγελόπουλος πάντα μας λέει ότι η ΑΕΚ θέλει να διοργανώσει το Final Four, αν προκριθεί»

Ο CEO του Basketball Champions League, Πατρίκ Κομνηνός, σχολίασε τη διεξαγωγή του Final Four στη SUNEL Arena, μιλώντας για τη σταθερή στήριξη στη διοργάνωση από την ΚΑΕ ΑΕΚ και τον Μάκη Αγγελόπουλο.

Η SUNEL Arena θα φιλοξενήσει το Final Four του Basketall Champions League και η ΚΑΕ ΑΕΚ παρέθεσε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Παρασκευής 25/4 στην οποία συμμετείχε ο CEO της διοργάνωσης, Πατρίκ Κομνηνός.

Ο ιθύνων νους του BCL ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του: «Είναι ιδιαίτερη χαρά, διότι κάθε χρόνο κάνουμε αυτή τη συνέντευξη Τύπου με την διοργανώτρια πόλη. Την τελευταία φορά που την έκανα στην μητρική μου γλώσσα ήταν πάλι εδώ πέρα. Στην Αθήνα υπάρχει μία σταθερή στήριξη από την ΑΕΚ και τον κύριο Αγγελόπουλο. Η ΑΕΚ είναι μία από τις τρεις ομάδες που έχει συμμετάσχει και στις εννέα σεζόν του BCL.

Η ΑΕΚ και ο Μάκης Αγγελόπουλος έχουν στηρίξει πάρα πολύ την διοργάνωση. Ένα πράγμα που πάντα ακούω από τον κύριο Αγγελόπουλο, είναι αν προκριθούμε θέλουμε να το διοργανώσουμε. Θέλω ακόμα μία φορά να ευχαριστήσω για αυτή τη στήριξη. Πάντα προσπαθούμε να ορίσουμε την έδρα του τελικού αρκετά πιο νωρίς.

Δεν είναι πάντα εύκολο. Αναζητούμε τις σωστές συνθήκες. Φέτος είχαμε φτάσει κοντά στο Παρίσι, αλλά οι πολιτικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Υπήρχε η μόνιμη βούληση από πλευράς ΑΕΚ. Για εμάς ήταν σαφές ότι ο προορισμός κρινόταν από αυτή τη σειρά αγώνων ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ναντέρ. Θέλω να πιστεύω ότι οι φίλαθλοι και των τεσσάρων ομάδων θα παρακολουθήσουν μία γιορτή. Αυτή τη βδομάδα είχαμε sold-out στο ΣΕΦ, στο ΟΑΚΑ, στην Πυλαία, εδώ. Αυτό δείχνει τη δίψα του κόσμου.

Έχουμε δύο από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες από το καλύτερο πρωτάθλημα στο Final Four, την Τενερίφη και τη Μάλαγα. Είναι η Γαλατάσαραϊ μία ομάδα με όνομα και ιστορία. Για εμάς αυτή η σύνθεση των τεσσάρων ομάδων μας δίνει την ευκαιρία να οραματιστούμε ένα Final Four πολύ υψηλού επιπέδου. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε στην Αθήνα.

Πρώτη φορά που ερχόμαστε στις νέες εγκαταστάσεις. Είναι ιδιαίτερή μας χαρά, που μέσα από αυτή την παρουσίαση έχουμε την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε δημόσια τη SUNEL. Για εμάς είναι η πρώτη φορά που ενόψει ενός Final Four έχουμε μία τέτοια συνεργασία, όπου το Final Four θα έχει συγκεκριμένη ονοματοδοσία. Είναι BCL Final Four, powered bu SUNEL».

Όσον αφορά τα πλάνα του NBA για επέκταση στην Ευρώπη, επισήμανε: «Σήμερα είμαστε εδώ πέρα για το Final Four. Εμείς ως BCL συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω στο πλαίσιο και την στρατηγική που χαράξαμε όταν ξεκίνησε η διοργάνωση. Για εμάς είναι τρεις οι βασικοί άξονες. Τα αθλητικά κριτήρια. Το θέμα της πρόσβασης με τα αθλητικά κριτήρια είναι σταθερό.

Το δεύτερο είναι η οικουμενικότητα, όλες οι ομάδες να έχουν πρόσβαση. Το τρίτο ήταν να συμμετάσχουμε στην αναδιάρθρωση του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτό έχει επιτευχθεί. Το BCL βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων. Καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι και με το NBA και με την EuroLeague. Το BCL συνεχίζει σε αυτή την πορεία. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτές τις συζητήσεις η FIBA και το BCL βρίσκονται στον κεντρικό άξονα».

Αναφορικά στις δράσεις την εβδομάδα του Final Four: «Κάθε Final Four είναι γιορτή. Όσοι έχετε παρακολουθήσει Final Four έχετε δει την προσπάθεια που κάνουμε. Πέρα από αυτά που θα συμβούν στο γήπεδο υπάρχει και στην πλατεία Κοτζιά προοπτική να στηθεί το fan zone. Η Αθήνα είναι ένας προορισμός ιδανικός για τέτοιες διοργανώσεις. Υπάρχουν δεκάδες δράσεις που μπορεί κανείς να κάνει».