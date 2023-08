Παίκτης της Παρί είναι και επίσημα ο Τι Τζέι Σορτς που εντυπωσίασε στο BCL.

Μεγάλη κίνηση για την Παρί. Οι Γάλλοι έκαναν δικό τους με κάθε επισημότητα τον Τι Τζέι Σορτς που έκανε φοβερά πράγματα στο BCL και υπέγραψε την κατάκτηση από την πρώην ομάδα του, τη Βόννη.

Ο Σορτς αναδείχθηκε MVP του Final Four του BCL, ενώ ήταν πρώτος σκόρερ με 19.5 πόντους κατά μέσο όρο, προσφέροντας και 6.8 ασίστ ανά ματς. Πραγματοποίησε μεγάλα ματς και κόντρα στην ΑΕΚ. Στο πρωτάθλημα της Γερμανίας πήρε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη, μετρώντας 18.1 πόντους και 7.2 ασίστ ανά ματς.

Έχει ύψος μόλις 1.68, αλλά μπορεί να κάνει μαγικά πράγματα με τη μπάλα στα χέρια, κάτι που δεν άφησε ασυγκίνητους τους Γάλλους που έσπευσαν να τον αποκτήσουν.

Make it official - @TjShorts5 is here 📍 pic.twitter.com/KflJ1cC1qa