Χαντς: «Έκανα μία άθλια εμφάνιση, αναλαμβάνω την ευθύνη»

Τις ευθύνες του για την κακή εμφάνιση στο Βίλνιους παραδέχτηκε ο Τζέιλεν Χαντς, που τονίζει ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να δουλεύει για να επιστρέψει στις νίκες.

Ο ΠΑΟΚ είδε το ευρωπαϊκό του ταξίδι να τερματίζεται μετά από μία πολύ άσχημη εμφάνιση απέναντι στη Ρίτας στο Βίλνιους. Οι «ασπρόμαυροι» έχασαν με διαφορά 19 πόντων (82-63) και αποχαιρέτησαν το BCL ένα βήμα πριν τη φάση των «16».

Ο Τζέιλεν Χαντς έμεινε στους 5 πόντους με 2/8 εντός παιδιάς (0/2 τρίποντα) και αμέσως έσπευσε να πάρει την ευθύνη για την ήττα και την κακή εμφάνιση.

«Άθλια εμφάνιση από εμένα, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και θα μάθω από αυτό. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ θέλω να πω πως είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα και θα δουλέψουμε για να επιστρέψουμε στις νίκες» ήταν τα λόγια του Αμερικανού.

Horrible performance by me today that I take full responsibility for and will Learn from. For anyone who follows PAOK I’m excited for the Team to work n get back to winning 💯