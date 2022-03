Η Προμετέι αποσύρεται από το BCL και τα λεφτά πάνε στον στρατό της Ουκρανίας

Η ουκρανική Προμετέι αποσύρει τη συμμετοχή της από το Basketball Champions League και ο πρόεδρος του κλαμπ, Βολοντίμιρ Ντουμπίνσκι εξήγησε πως όλα τα χρήματα θα πάνε στον στρατό της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

Η εξελίξεις στον αθλητισμό είναι ραγδαίες έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα ενώ η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά το ουκρανικό μπάσκετ είναι η απόφαση της Προμετέι να αποχωρήσει από το Basketball Champions League!

Οι Ουκρανοί συμμετέχουν στο Group K της διοργάνωσης μαζί με τις Κλουζ Ναπόκα, Μάλαγα και Οστάνδη, φιγουράροντας στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 2-1 ωστόσο ο πρόεδρος του κλαμπ, Βολοντίμιρ Ντουμπίνσκι ανέφερε την απόφασή του να αποσύρει τη συμμετοχή από το BCL.

Το ίδιο ισχύει με την ομάδα Γυναικών που παίζει στο EuroCup, την ομάδα νέων και την ομάδα βόλεϊ Γυναικών. «Όλα τα χρήματα και οι πόροι πρέπει να πάνε στον στρατό. Πρέπει να κερδίσουμε πρώτα (αυτή τη μάχη), μετά όλα τα άλλα» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουκρανία ο Ντουμπίνσκι.

Στην Προμετέι αγωνίζεται ο άλλοτε φόργουορντ του Προμηθέα και των Τρικάλων, Ολεξάντρ Λίποβι.

BREAKING: Ukrainian champs, Prometey, is withdrawing from BCL



It was announced by club's president Volodymyr Dubinskyi



All teams (2 basketball + youth + women's volleyball) are disbanded at the moment



"All money & resources should go to army. Win first. Then everything" (c)