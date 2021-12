BCL: Στους καλύτερους σουτέρ της διοργάνωσης οι Κολόμ και Κάρτερ

Το Basketball Champions League συμπεριέλαβε τους Κίνο Κολόμ (ΑΕΚ) και Τάισον Κάρτερ (Λαύριο) στην λίστα με τους κορυφαίους σουτέρ τριών πόντων για τη φετινή σεζόν.

Η επίσημη σελίδα του BCL στο Twitter ρώτησε τον κόσμο ποιον θεωρεί τον καλύτερο σουτέρ στη φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας μια ενδεκάδα παικτών. Μεταξύ αυτών, βρίσκεται κι ο βετεράνος point-guard της ΑΕΚ, ο οποίος κάνει εξαιρετική σεζόν με τα κιτρινόμαυρα, αλλά κι ο νεαρός σκόρερ του Λαυρίου.

Ο Ισπανός διεθνής μετρά 14.8 πόντους σε 4 εμφανίσεις, έχοντας 50% ποσοστό ευστοχίας πίσω από τα 6.75 μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, έχει πετύχει 14 τρίποντα σε 28 προσπάθειες.

Όσο για τον 23χρονο Αμερικανό της ομάδας της Λαυρεωτικής, εκείνος καταγράφει 19.5 πόντους με 61% στα τρίποντα (18/28) αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ομάδα του.

Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος λόγω της παρουσίας αρκετών διαχρονικά αξιόπιστων σουτέρ (Μπενίτε, Σάλιν, Μπριθουέλα), όμως οι δύο «εκπρόσωποι» των ελληνικών ομάδων ξεχωρίζουν.

Δείτε το σχετικό ποστάρισμα του BCL:

🏹 𝘽𝙀𝙎𝙏 𝙎𝙃𝙊𝙊𝙏𝙀𝙍𝙎 𝙄𝙉 𝙏𝙃𝙀 𝙇𝙀𝘼𝙂𝙐𝙀 🏹

Who are you rolling with? #BasketballCL pic.twitter.com/LmXDDF29JI