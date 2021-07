BCL: Αλλάζει σύστημα διεξαγωγής, θα έχει play-in και Final 4! (pic)

To Basketball Champions League αλλάζει σύστημα! Θα διαθέτει κανονική περίοδο, τουρνουά play-in, φάση των «16», προημιτελικές σειρές και Final 4!

O Πατρίκ Κομνηνός, γενικός διευθυντής του BCL, είχε προαναγγείλει τις αλλαγές που έρχονται. Αυτές πλέον είναι επίσημες και θα εφαρμοστούν από την έναρξη της σεζόν 2021-2022, όπου στο BCL θα υπάρχουν τρεις ελληνικές συμμετοχές στους ομίλους (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λαύριο) και μία στα προκριματικά (Περιστέρι).

Αρχικά, οι ομάδες θα χωριστούν σε 8 γκρουπ των τεσσάρων. Μετά από 96 αγώνες συνολικά, οι πρώτοι από κάθε όμιλο θα προκριθούν στη φάση των «16».

Και οι ομάδες που τερμάτισαν στη 2η και στην 3η θέση θα μπουν στη διαδικασία ενός play-in. Ουσιαστικά θα είναι μία σειρά πρόκρισης, η οποία θα κριθεί στις δύο νίκες, προκειμένου να προκύψουν άλλες οκτώ ομάδες που θα συμπληρώσουν την 16άδα.

Στη φάση των «16» θα υπάρχουν ξανά όμιλοι (τέσσερις των τεσσάρων ομάδων) και την πρόκριση για τα προημιτελικά παίρνουν οι δύο πρώτοι από κάθε γκρουπ.

Εκεί ξεκινάει η επόμενη φάση, επίσης στις δύο νίκες. Με τις τέσσερις ομάδες που φτάνουν πρώτες στις δύο νίκες να παίρνουν το εισιτήριο για το Final 4, το οποίο θα γίνεται σε συγκεκριμένη έδρα και όχι απαραίτητα στην έδρα μιας εκ των τεσσάρων φιναλίστ.

