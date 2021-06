BCL: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Λαύριο στους ομίλους, το Περιστέρι στα προκριματικά (pic)

ΤΟ BCL ανακοίνωσε τις ομάδες που θα συμμετέχουν στους ομίλους της διοργάνωσης και στα προκριματικά. AEK, ΠΑΟΚ και Λαύριο στους ομίλους, Περιστέρι στα προκριματικά.

Την περσινή σεζόν η Μπούργος έκανε το back to back στο BCL και πλέον οι υπόλοιποι θέλουν να της πάρουν τον θρόνο (η ΑΕΚ το κατέκτησε το 2018).

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τις ομάδας που θα βρεθούν στους ομίλους, με τη χώρα μας να έχει 3 εκπροσώπους σε αυτή τη φάση (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ , Λαύριο). Το Περιστέρι θα παίξει στα προκριματικά της διοργάνωσης. H κλήρωση θα γίνει στις 7 Ιούλη, ενώ επιστρέφουμε ξανά σε Final 4 και όχι σε Final 8 που υπήρχε πέρυσι.

Αναλυτικά οι 28 ομάδας που θα λάβουν μέρος απευθείας στους ομίλους: ΑΕΚ (Ελλάδα), Oστρόφ (Πολωνία), Μπεσίκτας (Τουρκία), Μανρέσα (Ισπανία), Νταρουσάφακα (Τουρκία), Σάσαρι (Ιταλία), Νίμπουργκ (Τσεχία), Όλντενμπουργκ (Γερμανία), Ζομπατέλι (Ουγγαρία), Οστάνδη (Βέλγιο) Γαλατάσαραϊ (Τουρκία), Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Μπρίντιζι (Ιταλία), Μπούργος (Ισπανία), Ιγκοκέα (Βοσνία), Ντιζόν (Γαλλία), Λαύριο (Ελλάδα), Τενερίφη (Ισπανία), Λούντβιγκσμπουργκ (Γερμανία), Νίζνι (Ρωσία), ΠΑΟΚ (Ελλάδα), Καρσίγιακα (Τουρκία), Ρίτας (Λιθουανία), Στρασμπούρ (Γαλλία), Τόφας (Τουρκία), Ουνικάχα (Ισπανία), Ρίγα (Λετονία).

Το format θα είναι 8 όμιλοι των 4 ομάδων, με τους πρώτους να παίρνουν την πρόκριση για τη φάση των 16, ενώ δεύτεροι και τρίτοι των ομίλων θα κοντράρονται σε play in τουρνουά για να περάσουν στην επόμενη φάση (best of three σειρά). Στη συνέχεια θα έχουμε κανονικά προημιτελικά και ο τροπαιούχος θα αποφασιστεί σε Final 4, παίρνοντας 1 εκατομμύριο ευρώ. Η regular season ξεκινά στις 4 Οκτώβρη.

Στα προκριματικά θα βρεθούν 24 ομάδες (μεταξύ αυτών και το Περιστέρι) και οι τέσσερις από αυτές θα πάρουν την πρόκριση για τους ομίλους. Τζάμπολ στα προκριματικά στις 13 Σεπτέμβρη.

Mερικά στοιχεία για τις ομάδες

Η Λιμόζ είναι εκτός διοργάνωσης φέτος, αν και μόλις πέρσι έκανε τη μεταπήδηση στο BCL.

Η Μπάμπεργκ θα αγωνιστεί στον Προκριματικό γύρο και θα δοκιμάσει την τύχη της όπως πολλές άλλες ομάδες.

Η Σαραγόσα και η Φορτιτούντο Μπολόνια είναι εκτός αφού όπως και οι προηγούμενες ομάδες, δεν κατάφεραν να κερδίσουν τη συμμετοχή τους μέσα από το εθνικό πρωτάθλημα.

