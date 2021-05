Λαύριο: Έγινε η 7η ομάδα στην ιστορία της Basket League που έφτασε στους τελικούς

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΕΣΑΚΕ, «η ομάδα της λαυρεωτικής θα γίνει η 7η ομάδα στην ιστορία της Basket League που θα αγωνιστεί σε σειρά τελικών. Αυτό θα κάνει για 25η φορά ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και το έχουν κάνει ακόμη 21 φορές ο Ολυμπιακός, τέσσερις η ΑΕΚ, τρεις ο ΠΑΟΚ και από μία το Μαρούσι και ο Προμηθέας.

Έγινε η τρίτη ομάδα στην ιστορία των πλέι οφ του επαγγελματικού Πρωταθλήματος που επέστρεψε από το 0-2 και κέρδισε μία σειρά, μετά την ΑΕΚ του 2002 που έκανε το 0-2, 3-2 στη σειρά τελικών με τον Ολυμπιακό και τον Πανιώνιο που έκανε το ίδιο στη σειρά μικρών τελικών του 2008 με το Μαρούσι.

Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των ημιτελικών που επέστρεψε από το 0-2 και η πέμπτη που κέρδισε μια σειρά στην τετράδα, παρότι έχασε στο πρώτο παιχνίδι της.

Έγινε η 47η ομάδα σε 56 σειρές που έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας, βρέθηκε στους τελικούς.

Έγινε η 22η σε σύνολο 28 σειρών που από το Νο2 πέρασε στους τελικούς.

Έγινε ακόμη η 15η που νίκησε έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας, σε 18 ημιτελικές σειρές που κρίθηκαν σε «τελικό» -σε best of three ή best of five.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λαύριο - Προμηθέας 81-74: Τρέλανε κόσμο, πήγε τελικούς και έγραψε ιστορία!

Λαύριο - Προμηθέας 81-74: Σήκωσαν στα χέρια τον Σερέλη (vid)

Λαύριο - Προμηθέας: Αποβλήθηκε και ο Αγραβάνης, έσκισε τη φανέλα του! (vid)

Λαύριο - Προμηθέας: Αποβλήθηκε ο Γιατράς! (vid)