ΑΕΚ για την ρατσιστική επίθεση στον Μορέιρα: «Ο θρασύδειλος κατακρίνεται από το σύνολο της κοινωνίας»

Δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχουν καταγγείλει και άλλοι ξένοι αθλητές της ΑΕΚ. Αλλά και άλλων ομάδων. Ο Γιανίκ Μορέιρα μοιάζει να είναι ο πιο πρόσφατος κρίκος στην αλυσίδα των (διαδικτυακών) ρατσιστικών επιθέσεων. Με την ΚΑΕ ΑΕΚ να παίρνει θέση για το συμβάν, στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter.

«Για ακόμη μία φορά αθλητής της ΑΕΚ δέχτηκε ρατσιστική «επίθεση» σε προσωπικό του χώρο στο Διαδίκτυο, από θρασύδειλο. Ο θρασύδειλος κατακρίνεται ήδη από το σύνολο της κοινωνίας, ανεξάρτητα από οπαδικές προτιμήσεις.Γιανίκ Μορέιρα, we are on your side!», ανέφερε η «Βασίλισσα».

