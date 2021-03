Μπρέι: «Θα γυρίσω καλύτερος από ποτέ» (pic)

Ο Τι Τζέι Μπρέι θα υποβληθεί σε επέμβαση για να διορθώσει το κάταγμα που υπέστη στον δεξί καρπό του (σουτάρει με το αριστερό πάντως). Και με ένα μήνυμά του στο twitter θέλησε να δώσει το στίγμα για τη συνέχεια. «Η πιο τρελή σεζόν συνεχίζεται... Έσπασα το χέρι μου απόψε στην προπόνηση. Θα επιστρέψω σύντομα και καλύτερος από ποτέ! Σας ευχαριστώ για τις ευχές και την υποστήριξη», έγραψε ο Αμερικανός, προσθέτοντας και μερικά τριφύλλια.

Το διάστημα της απουσίας του Μπρέι θα ξεκαθαρίσει μετά την επέμβαση, με τον Αμερικανό γκαρντ, πάντως, να έχει υπογράψει συμβόλαιο 1,5+1 έτος με τον Παναθηναϊκό.

The craziest season continues... broke my hand today at practice. I'll be back soon and better than ever! Thanks for all the love and support I'm already feeling. https://t.co/AIP9a5UbrR

— TJ Bray (@tjbray5) March 17, 2021