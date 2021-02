Ουάιτ: «Οι σκέψεις μου στους ανθρώπους των βορείων προαστίων της Αθήνας»

Τις προηγούμενες ημέρες η κακοκαιρία «Μήδεια» χτύπησε τη χώρα με ισχυρές χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αλλά και τις μετακινήσεις ενώ κύριες οδικές αρτηρίες της Αθήνας ντύθηκαν στα λευκά.

Από την πλευρά του, ο Άαρον Ουάιτ στάθηκε στο πλευρό των πληγέντων:

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου στους ανθρώπους των βορείων προαστίων της Αθήνας. Ζω εκεί και έχω δει τις ζημιές από το χιόνι. Μείνετε ασφαλείς»!

— Aaron White (@Aaron_White30) February 17, 2021