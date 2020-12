Από το Περιστέρι στο Ισραήλ ο Γκάντι

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν κατάφερε να μακροημερεύσει στην ομάδα των δυτικών προαστίων. Μετά από την επιστροφή του Αργύρη Πεδουλάκη, οι «κυανοκίτρινοι» συμφώνησαν με τον Ράιαν Χάροου, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου στον Γκάντι, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ισραηλίτικη Μπνέι Ερζλίγια.

Σε 4 συμμετοχές στην Basket League μέτρησε 6.8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ. Σε 2 αγώνες στο BCL είχε 9.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ με το Περιστέρι.

Abdul Gaddy is leaving Peristeri and signing with Bnei Herzliya in Israel, sources told @Sportando.

— Nicola Lupo (@NicolaLupo99) December 15, 2020