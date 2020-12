Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστερίου

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την συμφωνία της με τον αθλητή Ράιαν Χάροου, ο οποίος θα φοράει την φανέλα του Συλλόγου ως το τέλος της σεζόν 2020-2021.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που αναμένεται στην Ελλάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (4/12), θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, προσδίδοντας ποιότητα στο παιχνίδι της.

Who is who

Γεννημένος στην Φλόριντα στις 22/4/1991 o Ράιαν Χάροου έχει ύψος 1,88 και αγωνίζεται στην θέση του point guard. Tελείωσε το λύκειο στην πολιτείας της Τζόρτζια και έκανε τα πρώτα του πανεπιστημιακά βήματα στο «NC State», όπου αγωνίστηκε για μόλις μία σεζόν, καθώς το 2011 πήρε μεταγραφή για το Κεντάκι.

Δυστυχώς γι' αυτόν, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας ήταν υποχρεωμένος να μείνει εκτός δράσης για έναν χρόνο (2011-12), με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να χαρεί το πρωτάθλημα του NCAA που κατέκτησαν οι “Wildcats” εκείνη την χρονιά.

Υπό τις οδηγίες του Τζον Καλιπάρι έπαιξε μπάσκετ την επόμενη σεζόν (2012-13), ωστόσο δεν ήταν σε θέση να προσφέρει αυτά που μπορούσε, εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε ο πατέρας του.

Γι αυτόν τον λόγο ζήτησε και πήρε μεταγραφή για το Τζόρτζια Στέιτ. Εκεί αγωνίστηκε για δυο έτη και αποφοίτησε το 2015, όντας ο βασικός άσσος των «Πάνθερς» με πολύ καλά νούμερα. Την τελευταία του κολεγιακή σεζόν μέτρησε 18,3 πόντους (50% δίποντα, 40% τρίποντα, 71,7% βολές), 3,6 ασίστ, 2,1 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα κατά μέσο όρο, ωστόσο δεν μπόρεσε να επιλεγεί στο ντραφτ.

Έτσι, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα του από την χώρα μας για λογαριασμό του Ρεθύμνου (2015-16), πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις ως ρούκι, καταγράφοντας στην ελληνική Α1, 12,9 πόντους (47,1% στα δίποντα, 39,1% στα τρίποντα, 71,9% στις βολές), 3,3 ασίστ, 2,5 ριμπάουντ και 1.4 κλεψίματα σε 23 ματς της κανονικής περιόδου και κατακτώντας την 8η θέση της κανονικής περιόδου με τους Κρητικούς.

Την επόμενη χρονιά, μετακόμισε την Ιταλία, όπου φόρεσε την φανέλα της Πέζαρο (10,2π. και 3ασ.), αλλά το τέλος της σεζόν (2017) τον βρήκε την Πολωνία για να αγωνιστεί με την Ρόσα Ράντομ.

Η έναρξη της σεζόν 2017-18 τον βρήκε στην Λιθουανία και την Πριένο, όμως μετά από 5 αγώνες (15,2π., 4,4ασ.) επέστρεψε στην Πολωνία λογαριασμό και πάλι της Ρόσα Ράντομ στην δεύτερη θητεία του.

Στο πολωνικό πρωτάθλημα σε 30 αγώνες είχε 12,7πόντους (40,9% στα τρίποντα, 49,8% στα δίποντα, 74,1% στις βολές), 3,8 ασίστ, 2,5 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Παράλληλα, αγωνίστηκε και στην Ευρώπη και συγκεκριμένα FIBA Champions League, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος και με την ΑΕΚ στην φάση των ομίλων, μετρώντας 11,6 πόντους (30,3% στα τρίποντα, 45,4 % στα δίποντα και 80,8% στις βολές), 3,8 ασίστ, 2,8 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα σε 12 αγώνες.

Tο 2018-2019 εντάχθηκε στο δυναμικό του Περιστερίου, όπου σε 18 αγώνες στο πρωτάθλημα είχε 12,5 πόντους ανά αγώνα.

Tέλος, την φετινή σεζόν (2020-2021) αγωνίστηκε με την φανέλα της Ρεάλ Μπέτις έχοντας 8 πόντους μέσο όρο στην Liga Endesa και 1,8 ασίστ ανά αγώνα, πριν αποδεχθεί την πρόταση του Περιστερίου και επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα φορώντας για δεύτερη φορά την «κυανοκίτρινη» φανέλα.

«Είμαι πάλι εδώ»

«Είμαι πάλι εδώ», δήλωσε ο Χάροου σε μήνυμά του προς τους οπαδούς του Περιστερίου και πρόσθεσε:

«Είμαι ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να επιστρέψω για να παίξω στο Περιστέρι. Ήταν πραγματικά θλιβερό για μένα που χρειάσθηκε να διακοπεί απότομα η προηγούμενη θητεία μου στην ομάδα λόγω του τραυματισμού μου. Τώρα επιστρέφω γερός και δυνατός, με σκοπό να βοηθήσω το Σύλλογο όσο μπορώ, μαζί με την πολύ ισχυρή ομάδα που έχει ήδη χτιστεί. Ευχαριστώ για την ευκαιρία, θα τα πούμε σύντομα από κοντά».»

