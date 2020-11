Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον Ντιλέινι Ραντ που νίκησε τον κορονοϊό (pic)

Ο Αμερικανός, άλλοτε παίκτης του «δικεφάλου» στις αρχές της δεκαετίας του '90 πολέμησε την Covid-19 τις 35 τελευταίες ημέρες και αφού βγήκε νικητής, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Συνήθως δεν το κάνω αλλά θα το κάνω σε αυτήν την ξεχωριστή ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό για έναν ακόμη χρόνο. Και να ευχαριστήσω και όλους όσους προσευχήθηκαν για μένα τις 35 τελευταίες ημέρες που έδινα μάχη με τον κορονοϊό. Προσεύχομαι για όλες τις οικογένειες που έχουν χάσει κάποιον δικό τους άνθρωπο από αυτό το τέρας.»

Όσο για την απάντηση του ΠΑΟΚ; «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι καλά. Κέρδισες αυτήν την μάχη ως πραγματικός πολεμιστής. Ακόμα θυμόμαστε αυτά τα δύο υπέροχα χρόνια που είμασταν μαζί. Κάθε παιχνίδι ήταν και μια απίστευτη παρουσία σου. Μείνει υγιής και δυνατός».

Very happy to hear that you are ok. You won this battle as a true fighter. We still remember these 2 beautiful years that we were together. Every game was an unforgettable performance.

Stay healthy, stay strong!

Best wishes from all the #PAOKfamily #PAOK

