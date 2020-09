Από τον Προμηθέα στην... Προμετέι ο Λίποβι (pic)

Ο διεθνής Ουκρανός φόργουορντ αγωνίστηκε στην Ελλάδα την τελευταία τριετία και η σεζόν 2020-21 θα τον βρει στην πατρίδα του, αφού συμφώνησε με την Προμετέι που κατέλαβε την τρίτη θέση στο περσινό πρωτάθλημα.

Ο Λίποβι μέτρησε πέρσι 7.7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ στην Basket League ενώ είχε σημαντική συμβολή στις συμμετοχές των Πατρινών στους τελικούς της Α1 το 2019 και στον περσινό τελικό Κυπέλλου.

Now it's OFFICIAL.

Oleksandr Lypovyy is newcomer for BC Prometey, 3rd team of Ukrainian Superleague last season & one of favorites this season.

After 3 years in Greek Promitheas now Lypovyy will play for Prometey :) https://t.co/2jECg16yhv

— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) September 25, 2020