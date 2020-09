Ο λόγος για τον σουτέρ Νικ Ζάισλοφτ, ο οποίος λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση, είπε χαρακτηριστικά:

«Γεια σε όλους στην Αθήνα. Είμαι ο Νικ Ζάισλοφτ και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα έρθω στην Ελλάδα, για να ξεκινήσω την προετοιμασία για την νέα σεζόν. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα σας δω σύντομα, να προσέχετε».

