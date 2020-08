Λούντζης: «Οι στόχοι μου συμβαδίζουν με αυτούς του Προμηθέα»

Ο Μιχάλης Λούντζης μετακόμισε από το Λαύριο στον Προμηθέα κι ετοιμάζεται για μία πιο απαιτητική χρονιά.

Ο Έλληνας γκαρντ παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδας της νέας του ομάδας.

Αναλυτικά:

Μιχάλη, πώς πήρες την απόφαση να έρθεις στον Προμηθέα;

Η αλήθεια είναι ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα και από τις συζητήσεις που κάναμε κατάλαβα ότι είναι σαν Οικογένεια. Είναι μια ομάδα με υψηλούς στόχους που συμβαδίζουν με τους δικούς μου προσωπικούς στόχους με τρομερές εγκαταστάσεις και ιδανικές συνθήκες για να δουλέψει και να βελτιωθεί ένας παίχτης. Τέλος, ο τρόπος που με πλησίασαν και το γεγονός ότι συμμετέχει στην Ευρώπη ήταν, επίσης, θετικοί παράγοντες.

Ποιες οι πρώτες εντυπώσεις σου από την ομάδα και την προετοιμασία;

Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη οργάνωση, οι εγκαταστάσεις είναι ιδανικές, το προπονητικό team και το staff είναι δίπλα μας, το ρόστερ είναι υψηλού επιπέδου και οι προπονήσεις πολύ ανταγωνιστικές.

Ποιοι πιστεύεις πως είναι οι στόχοι του Προμηθέα τη φετινή σεζόν;

Στόχος της ομάδας, πιστεύω ότι είναι, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα ματς και να κερδίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Έτσι η ομάδα θα καταφέρει να πρωταγωνιστησει σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει.

Τι θα ήθελες από την φετινή χρονιά σε προσωπικό επίπεδο;

Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να έχω υγεία. Από εκεί και πέρα οι προσωπικοί μου στόχοι συμβαδίζουν με αυτούς της ομάδας και θέλω μέσα από την ομαδική προσπάθεια να καταφέρω να βελτιωθώ και ν' ανέβω επίπεδο ως παίκτης.

Αγαπημένο χόμπι: βόλτες με φίλους

Αγαπημένη ταινία: The Fast and the Furious

Αγαπημένο τραγούδι: Η Ζωή Αλλιώς (Γ. Σαμπάνης-Ελ.Βραχάλη, τραγ: Αντώνης Ρέμος)

Αγαπημένος καλλιτέχνης: Αντώνης Ρέμος

Αγαπημένο αυτοκίνητο: Mercedes

Αγαπημένο χρώμα: μπλε

Αγαπημένος προορισμός για διακοπές: Νάξος

Αγαπημένη πόλη: Αθήνα

Ομάδα που υποστηρίζεις στο NBA: Golden State Warriors

Αγαπημένος μπασκετμπολίστας: Stephen Curry

Πιο δύσκολος αντίπαλος: Mike James (στην προπόνηση)

Αγαπημένο άθλημα (εκτός μπάσκετ): ποδόσφαιρο