Χαρίλαος Τρικούπης: Απέκτησε τον αδελφό του Ντάνι Γκριν των Λέικερς (vid)

Ο 23χρονος Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε την τελευταία τετραετία στους Indiana Hoosiers, ολοκληρώνοντας την περσινή σεζόν στο NCAA με 10.8 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ μ.ό.

Όπως αναφέρει η εταιρεία που τον εκπροσωπεί, ο Ντεβόντε Γκριν θα ενισχύσει τον Χαρίλαο Τρικούπη που έχει μπροστά του την παρθενική συμμετοχή του στη μεγάλη κατηγορία.

Signing Alert

We're pleased to announce that partner agent player @ChefBoyArGreen has signed with Trikoupis BC of the Greece A1 League! Devonte is a explosive rookie guard from @IndianaMBB who we look forward to competing in Greece against top level competiton. pic.twitter.com/Ws0JXTrZ13

— Flex Basketball Management (@Flexbball) August 15, 2020