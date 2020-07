Οι άνθρωποι του «Γηραιού» είχαν κάνει την πρότασή τους για ανανέωση στον Καναδό γκαρντ και περίμεναν.

Πλέον, απέσπασαν την θετική απάντηση του Ολιβιέρ Χάνλαν και ανακοίνωσαν χαρούμενοι την συνέχιση της συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση

«Συνεχίζουμε μαζί!

Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ 2017 με ικανοποίηση ανακοινώνει τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Ολίβιερ Χάνλαν. Ο "Όλι" συνεχίζει για δεύτερη χρονιά μαζί μας και ανυπομονούμε να τον έχουμε και πάλι κοντά μας για να κάνουμε ακόμη ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με όσα πετύχαμε ήδη.

Ο Καναδός γκαρντ (28, 1.93) συμφώνησε για μια ακόμη σεζόν με την Ομάδα μας και αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να αρχίσει προετοιμασία μαζί μας ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων μας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Θυμίζουμε το βιογραφικό του, αν και οι φίλοι της Ομάδας μας και γενικώς οι Έλληνες φίλαθλοι της Basket League τον γνωρίζουν πλέον πολύ... καλά!

Ο Χάνλαν, μέλος της Εθνικής Ομάδας του Καναδά, γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1993 στο Αιλμάρ (προάστιο του Κεμπέκ), φοίτησε στο γυμνάσιο του Νιου Χάμπτον και κατόπιν στο Κολέγιο της Βοστόνης (Boston College, όπου είχε 15.4 πόντους σε 31 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής.

Αφού επιλέχθηκε ως ACC Rookie of the Year, το 2013, και στην All American πεντάδα το 2015, επιλέχθηκε, την ίδια σεζόν, στο νούμερο 42 του ντραφτ του ΝΒΑ από τους Γιούτα Τζαζ, με τους οποίους συμμετείχε στο τότε Summer League.

Επέλεξε να παίξει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Ζαλγκίρις Κάουνας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Σε 24 αγώνες στην κανονική περίοδο, στην Ευρωλίγκα, είχε σε 21 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής, είχε 8 πόντους μέσο όρο, με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα Λιθουανίας το 2016.

Την επόμενη σεζόν συνέχισε στη Γαλλική Λε Μαν και συνέχισε να κυνηγά τη συμμετοχή στο ΝΒΑ, παίζοντας το καλοκαίρι του 2018 με τους Όστιν Τόρος (θυγατρική των Σαν Αντόνιο Σπερς), με τους οποίους και κατέκτησε το πρωτάθλημα της G-League. Εκεί αγωνίστηκε σε 44 αγώνες, με 30,6 λεπτά μέσο όρο, έχοντας 14.7 πόντους μέσο όρο, 2.6 ασίστ, 2.8 ριμπάουντ με 37% στα τρίποντα.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε και πάλι στην Ευρώπη, υπογράφοντας στους Τελεκόμ Μπάσκετς της Βόννης, όπου έπαιξε σε 35 αγώνες (πρωτάθλημα, κύπελλο, Basketball Champions League και FIBA Europe Cup) και είχε σε 18,4 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής, 8.6 πόντους, με 35% στα τρίποντα.

Ως μέλος της Εθνικής Ομάδας του Καναδά πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ-17 και μετείχε στην προσπάθεια της στα λεγόμενα "παράθυρα" του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΦΕΤΟΣ

Φέτος ο "Όλι" είχε 16.3 πόντους μέσο όρο σε 20 αγώνες με 30 λεπτά μ.ο. συμμετοχής, με 57% στα δίποντα, 32% στα τρίποντα και 81% στις βολές, 3.5 ασίστ, 3.5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο ανά μάτς. Οι πολύ καλές εμφανίσεις του στους περισσότερους αγώνες οδήγησαν το Ελληνικό μπασκετικό κοινό να τον ψηφίσει μέσα στους κορυφαίους του πρωταθλήματος και να πάρει μέρος στο φετινό All Star Game (μαζί με τον Βασίλη Καββαδά).

Τον καλωσορίζουμε και πάλι στην "μπλε οικογένεια" και του ευχόμαστε καλή τύχη, υγεία και δύναμη! Καλώς να έλθεις πάλι, Όλι!».