Επίσημο: Στον Ηρακλή ο Σκάιλερ Μπόουλιν! (vid)

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ 2017 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Σκάιλερ Μπόουλιν (Skyler Bowlin) για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Ο αθλητής θα ενισχύσει την Ομάδα μας στις υποχρεώσεις της σε Ελλάδα και Ευρώπη και του ευχόμαστε υγεία και δύναμη. Θα είμαστε στο πλευρό του, όπως και σε όλους τους αθλητές μας, σε ό,τι χρειαστεί.

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ

Ο Σκάιλερ Μπόουλιν γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1989, είναι ύψους 1.90 και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Φοίτησε στο κολέγιο του Missouri Southern και το 2012 ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του καριέρα στην Χόρσενς της Δανίας ως το 2015. Την επόμενη σεζόν ήταν ο MVP των τελικών του Σουηδικού πρωταθλήματος με τους Σεντερτάλιε Κινγκς. Την επόμενη σεζόν πήγε στη Γερμανία και στους Γκίσεν 46ers όπου σε 33 αγώνες είχε 8.8 πόντους μέσο όρο και 4.1 ασίστ μ.ο..

Τη σεζόν 2017 συνέχισε στην Ιένα και το 2018 στην Βούρτσμπουργκ, απ' όπου έρχεται στη Θεσσαλονίκη και στον ΗΡΑΚΛΗ.

Αυτή τη σεζόν σε 21 αγώνες και 24 λεπτά μ.ο. συμμετοχής είχε 11.2 πόντους, με 87,2% στις βολές, 49,1% στα δίποντα και 44.8% στα τρίποντα, μαζί με 3,9 ασίστ και 1,6 κλεψίματα ανά αγώνα.

Οι διακρίσεις του

Swedish League Finals MVP (2016)

Swedish League champion (2016)

Danish League MVP (2015)

Danish Cup MVP (2015)

Danish Cup winner (2015)

Danish League champion (2015)

Σκάιλερ, καλώς ήλθες στον ΗΡΑΚΛΗ.

Skyler, welcome to our Club..