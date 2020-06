2 Χρόνια , 2 τίτλοι . Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη αυτά τα 2 χρόνια , μου δείχνατε την αγάπη σας σε κάθε ευκαιρία, όπως και στο τέλος, αν μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει έτσι. Καλή αντάμωση

A post shared by Giannopoulos #31 (@charisgia) on Jun 22, 2020 at 12:15am PDT