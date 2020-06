Ο Γιανίκ Μορέιρα αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της σεζόν 2020-21 για την ΑΕΚ και ο ίδιος δήλωσε πολύ ενθουσιασμένος για την νέα πρόκληση που έχει μπροστά του.

Ο 25χρονος Ανγκολέζος σέντερ σημείωσε επίσης πως είναι πολύ χαρούμενος που θα δουλέψει και πάλι με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, αφού τη σεζόν 2018-19 είχαν συνεργαστεί μαζί στον ΠΑΟΚ. Η φετινή χρονιά τον βρήκε στο Περιστέρι Winmasters, με το οποίο είχε μια καλή πορεία, μετρώντας 12.5 πόντους και 6.8 ριμπάουντ σε 14 παιχνίδια στην Basket League και 12.9 πόντους και 6.7 ριμπάουντ σε 13 αγώνες στο BCL.

Την αγωνιστική περίοδο που ήταν στον «Δικέφαλο του Βορρά», μάλιστα, τα... ελληνικά βλέμματα παρακολουθούσαν και την πορεία του στην εθνική Αγκόλας, της οποίας είναι μέλος από το 2010 κι έχει κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια (FIBA Africa U18 Championship 2008 και Afrobasket 2015). Στο βιογραφικό του έχει επίσης και ένα τρόπαιο Basketball Champions League, το οποίο κατέκτησε το 2019 με την Βίρτους Μπολόνια, την οποία ενίσχυσε από τα μέσα εκείνης της σεζόν, όταν κι αποφάσισε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη.

Ο νέος «κιτρινόμαυρος» παίκτης, εκτός από τα αγωνιστικά του προσόντα και την κυριαρχία του στη ρακέτα, ξεχωρίζει και για κάτι ακόμα... αξιοσημείωτο!

Κι αυτό, είναι η απίστευτη ομοιότητά του με τον Κέβιν Ντουράντ!

To 2016-17, ο απόφοιτος του SMU φόρεσε την φανέλα της θυγατρικής ομάδας των Τορόντο Ράπτορς, Raptors 905, και το γεγονός ότι έμοι

αζε με τον σταρ του ΝΒΑ σαν δυο σταγόνες νερό αρκούσε, για να γίνει αντικείμενο σχολιασμού στο twitter!

Οι χρήστες έδειχναν την έκπληξη και τον ενθουσιασμό τους μπροστά σε αυτή την... ανακάλυψη, ενώ ακόμα η FIBA είχε δημιουργήσει μια σπαζοκεφαλιά, στην οποία έγραφε «Βρες τον Κέβιν Ντουράντ» και το ισπανικό πρωτάθλημα είχε κάνει σχετική ψηφοφορία!

Entonces... ¿compramos parecido Moreira-Durant? — Liga Endesa (@ACBCOM) April 19, 2016

Πάντως, όντως, θα μπορούσε να είναι και ο χαμένος του αδερφός!

Τι λέτε;

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις στο twitter επί του θέματος

Yanick Moreira looking like Kevin Durant's twin for real. pic.twitter.com/66KInTfLTO — Penny Roman (@venediktaroman4) November 9, 2016

Yanick Moreira or Kevin Durant? The man also has the same # as well lmao pic.twitter.com/mMrIuaGyP6 — slsn (@tdotside) October 15, 2016

Nadie me dijo que Kevin Durant había firmado con Toronto Raptors para jugar vs San Lorenzo PD: Es Yanick Moreira pic.twitter.com/tiS1cXgjK7 — The NBA Monster (@TheNBAMonster) October 16, 2016

Como dos gotas de agua: Las redes alucinan con el parecido de Yanick Moreira y Durant #FIBAWChttps://t.co/oHpGZRrR4u pic.twitter.com/fD0ws077gB — Basket Mediaset (@BasketMediaset) September 4, 2019

Yanick Moreira looks more like Kevin Durant than Kevin Durant#BasketballCL pic.twitter.com/AMVrF3KQBi — Igor Curkovic (@IgorCurkovic) January 21, 2020

Ok so why does Yanick Moreira look like Chance the Rapper and Kevin Durant combined? pic.twitter.com/7OkX0K17k0 — James Grant (@real_jamesgrant) October 19, 2016