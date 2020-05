Ρίβερς: «Αν η Euroleague δεν συνεχιστεί, θα είναι για καλό» (pic)

Την στιγμή που αναμένεται η απόφαση (25/05) για το αν θα αρχίσει ξανά η χρονιά στην Euroleague ή όχι, αρκετοί είναι οι παίκτες που έχουν εκφράσει τις απόψεις τους.

Σειρά τώρα πήρε ο Κέι Σι Ρίβερς, ο οποίος έγραψε στο twitter:

«Αν η Euroleague δεν συνεχιστεί, να ξέρετε πως είναι για το καλύτερο, επειδή η επόμενη σεζόν θα είναι μια τρέλα! Θα υπάρχουν παίκτες που θα έχουν ξεκουραστεί πολύ καλά και θα ανταγωνίζονται κάθε βράδυ».

If Euroleague does not continue just know it’s for the best because next season is going to be crazy simply because you will have a lot of well rested guys competing night in and night out.

— K.C. Rivers (@kcriv3rs) May 24, 2020