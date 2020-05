Ο Μπουρούσης θυμάται τον πρώτο πόντο στην καριέρα του και ανατριχιάζει (vid)

Ο Έλληνας σέντερ της Γκραν Κανάρια γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε το πρώτο του καλάθι, το οποίο ήρθε ύστερα από ελεύθερη βολή σε ένα ματς της ΑΕΚ με την Δάφνη.

Συγκεκριμένα ήταν η σεζόν 2001-2002 λέγοντας ότι «θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν μια βολή. Ήταν για ένα ματς της Α1 μέσα στην Δάφνη, το οποίο λέω και ανατριχιάζω.»

Για την ιστορία η ΑΕΚ είχε νικήσει μέσα στην Δάφνη με 99-83 και ο Γιάννης Μπουρούσης είχε πετύχει τότε 6 πόντους με 2/2 δίποντα και 2/3 βολές σε 02:44!

Επίσης σχολίασε με χιούμορ την κατάσταση μετά την καραντίνα λέγοντας ότι «όπως όλοι οι μπασκετμπολίστες θα δοκιμάσω τρίποντο για να δούμε αν θα φτάσει η μπάλα».

"After two months... Let's see if the ball reaches the basket." @HellenicBF 's Ioannis Bourousis is going for that three as his #FirstBasket! pic.twitter.com/ZmYDds93N2

— FIBA (@FIBA) May 22, 2020