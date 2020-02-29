Περιστέρι - Προμηθέας: Ο Σαλούστρος έδιωξε την μπάλα σε καλάθι του Καράμπελα! (vid)

Ο Ζώης Καράμπελας άφησε με λέι απ την μπάλα στο καλάθι και την ίδια στιγμή σωριάστηκε στο παρκέ, για να γυρίσει και να δει το συμπαίκτη του να την διώχνει από την στεφάνη!
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ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ 77vs
ΠΑΟΚ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 90vs
ΑΡΗΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 96vs
ΑΕΚ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 108vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 105vs
ΜΙΛAΝΟ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2vs
ΜΠΕΤΙΣ 1
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙΟ 2vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 0
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΙΝΤΖ 2vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣAΛΚΕ -
LIVE
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 65vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ 77vs
ΠΑΟΚ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 90vs
ΑΡΗΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 96vs
ΑΕΚ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 121vs
ΛAΡΙΣΑ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 136vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 141vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 96vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 101vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 116vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 126vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 133vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 129vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 111vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 132vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 103
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
LIVE
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1vs
ΝΤΙΖΟΝ 0
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΡΕΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΡΕΜΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΑΝΖΕ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΕΤΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 2vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 2
LIVE
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 0vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 5vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2
LIVE
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 1vs
ΡΟΣΤΟΦ 1
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1vs
ΟΥΡAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 0vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2
LIVE
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 16vs
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 20
LIVE
ΣΑΡΑΓΟΣΑ 22vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 21
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ -vs
VL PESARO -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 91vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 80vs
ΤΟΦΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 88vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ 78
LIVE
ΗΡΑΚΛΗΣ 2vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 1
LIVE
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0vs
ΠΑΟΚ 0
LIVE
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 0vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
USV HITZENDORF 1vs
TUS GROSS ST FLORIAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZBROJOVKA BRNO B 1vs
ΣΛΟΒΑΝ ΡΟΣΙΤΣΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 3vs
ΚΟΛΟΜΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΟΡΛΕΤ ΠΡAΧΑ 3vs
ΣΕΣΚΙ ΜΠΡΟΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
T.-ERDBAU EGGERSDORF 1vs
USC EICHKOGL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡAΝΤΕΚ ΚΡAΛΟΒΕ 3vs
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ACS POLI TIMISOARA 3vs
UNIREA SANNICOLAU 0
ΤΕΛΙΚΟ
J. VERCHNIA BILKA 0vs
TEMP VYDNYKY 0
ΤΕΛΙΚΟ
GLEINSTÄTTEN 5vs
SV HEIMSCHUH 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ 2vs
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SZOMBIERKI BYTOM 2vs
MKS SIEMIANOWICZANKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` 4vs
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ Β 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK LESTANE 4vs
VINCA 2
ΤΕΛΙΚΟ
SOKOL ALEKSANDROW L. 3vs
KKS 1925 KALISZ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΚΟ 0vs
ΦΟΥΖΙΝΑΡ ΡΑΒΝΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΠAΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ 2vs
ΖAΓΚΟΡΕΤΣ ΝΟΒΑ ΖΑΓΚΟΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
UNIA JANIKOWO 1vs
ORLETA ALEKSANDROW 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2vs
BS POLONIA BYTOM 4
ΤΕΛΙΚΟ
MLADI RADNIK 2vs
ZELEZNICAR PANCEVO 3
ΤΕΛΙΚΟ
NAGYKANIZSAI ULE 2vs
ΝAΦΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
RADNICKI ZRENJANIN 1vs
OFK BEOGRAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK ZVEZDARA 2vs
LISOVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΙΤΣΜΠΕΡΓΚ 0vs
ΚAΛΣΝΤΟΡΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC SOKIL 1vs
SHPILIARY LVIV 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡΟΓΚΙΝΟ 1vs
ΡΙΑΖAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡΟΥΝΤΙΜ 1vs
ΛΙΣΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ 1vs
ΣΒΙΤ ΝΟΒΙ ΝΤΙΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΝΟ 1vs
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ 4vs
MAARDU LINNAMEESKOND 1
ΤΕΛΙΚΟ
NK POLANA 3vs
NK LJUTOMER 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΙΝΕ 1vs
ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 3
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ Β -vs
KRNOV -
AS SECEANI -vs
BAZOS -
ODRA WODZISLAW -vs
ROW 1964 RYBNIK -
Απίθανη η γκάφα του Χρήστου Σαλούστρου στο παιχνίδι με τον Προμηθέα.
Ο Ζώης Καράμπελας άφησε με λέι απ την μπάλα στο καλάθι και την ίδια στιγμή σωριάστηκε στο παρκέ, για να γυρίσει και να δει το συμπαίκτη του να την διώχνει από την στεφάνη!
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