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Περιστέρι - Προμηθέας: Ο Σαλούστρος έδιωξε την μπάλα σε καλάθι του Καράμπελα! (vid)

Περιστέρι - Προμηθέας: Ο Σαλούστρος έδιωξε την μπάλα σε καλάθι του Καράμπελα! (vid)

Περιστέρι - Προμηθέας: Ο Σαλούστρος έδιωξε την μπάλα σε καλάθι του Καράμπελα! (vid)

Απίθανη η γκάφα του Χρήστου Σαλούστρου στο παιχνίδι με τον Προμηθέα.

Ο Ζώης Καράμπελας άφησε με λέι απ την μπάλα στο καλάθι και την ίδια στιγμή σωριάστηκε στο παρκέ, για να γυρίσει και να δει το συμπαίκτη του να την διώχνει από την στεφάνη!

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