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Παναθηναϊκός - Λάρισα 121-78: Ο Χίκι παραλίγο να πέσει πάνω σε ένα παιδάκι (vid)

Παναθηναϊκός - Λάρισα 121-78: Ο Χίκι παραλίγο να πέσει πάνω σε ένα παιδάκι (vid)

Παναθηναϊκός - Λάρισα 121-78: Ο Χίκι παραλίγο να πέσει πάνω σε ένα παιδάκι (vid)

Ο γκαρντ της Λάρισας στην προσπάθειά του να σώσει μία μπάλα, παραλίγο να χτυπήσει ένα κοριτσάκι. 

Ο Άντονι Χίκι σε μία προσπάθεια αυτοθυσίας να σώσει μία χαμένη κατοχή παραλίγο να προκαλέσει ατύχημα.

Ο γκαρντ της Λάρισας  βρέθηκε στις πρώτες θέσεις της εξέδρας και παραλίγο να πέσει πάνω σε ένα κοριτσάκι.

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