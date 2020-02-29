Ήφαιστος - ΠΑΟΚ: Καλαθάρα Σμιθ, φοβερή πτήση Έβανς (vid)

Ο Σμιθ σκόραρε με μια εντυπωσιακή πιρουέτα, ενώ ο Έβανς κάρφωσε εντυπωσιακά.
Δείτε τις όμορφες φάσεις στο Ήφαιστος-ΠΑΟΚ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΟΚ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΟΦΗ -vs
ΛΑΜΙΑ -
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΟΦΗ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΕΚ -
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ESPANYOL -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΛΕΤΣΕ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΡΟΜΑ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 125vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 116vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 129vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 104vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 110vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 114vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 99vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 115
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΝΑΝΤ -vs
ΛΙΛ -
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -vs
ΝΙΣ -
ΛΥΩΝ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
ΤΑΜΠΟΦ -vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΟΥΦΑ -
FK SOCHI -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΑΝΡΕΣΑ -
ΟΜΠΡΑΝΤΟΙΡΟ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΚΡΕΜΟΝΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ORIORA PISTOIA -vs
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
GSC GRAZ -vs
SV LASSNITZHOHE -
UNION VASOLDSBERG -vs
UNTERPREMSTATTEN II -
ΣΛΟΒAΚΟ Β -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ -
FK FSM MOSCOW -vs
ΚΒΑΝΤ ΟΜΠΝΙΣΚ -
LISOVIC -vs
VINCA -
AVANGARD ZHYDACHIV -vs
BUDIVELNYK ZAPYTIV -
ST. STEFAN OB STAINZ -vs
1. FC PISTORF -
ARKADIYA AVAL ODESSA -vs
SOHO -
VFB MODLING -vs
BAD VÖSLAU -
JEDINSTVO SURCIN -vs
FK BRODARAC -
ΠΙΡΑΖΑ ΤΑΛΙΝ -vs
ΡΑΠΛΑΜAΑ -
TURA TATARBUNARI -vs
KHADZHIBEY USATOVO -
FURSTENFELD -vs
SPITTAL/DRAU -
ENERGIYA DNIPRO -vs
GAZOVYK KAMENSKE -
SV DOBL -vs
TUS KIRCHBACH -
FK ZVEZDARA -vs
FK LESTANE -
FK BATAJNICA -vs
DUNAV STARI BANOVCI -
FROHNLEITEN -vs
FC UNION PASSAIL -
SU STRADEN II -vs
SV FELDKIRCHEN II -
POLONIA LAZISKA G. -vs
PNIOWEK PAWLOWICE -
Σμιθ και Έβανς μοίρασαν θέαμα στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Ήφαιστο.
Ο Σμιθ σκόραρε με μια εντυπωσιακή πιρουέτα, ενώ ο Έβανς κάρφωσε εντυπωσιακά.
Δείτε τις όμορφες φάσεις στο Ήφαιστος-ΠΑΟΚ.