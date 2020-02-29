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Ήφαιστος - ΠΑΟΚ: Καλαθάρα Σμιθ, φοβερή πτήση Έβανς (vid)

Ήφαιστος - ΠΑΟΚ: Καλαθάρα Σμιθ, φοβερή πτήση Έβανς (vid)

Ήφαιστος - ΠΑΟΚ: Καλαθάρα Σμιθ, φοβερή πτήση Έβανς (vid)

Σμιθ και Έβανς μοίρασαν θέαμα στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Ήφαιστο.

Ο Σμιθ σκόραρε με μια εντυπωσιακή πιρουέτα, ενώ ο Έβανς κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε τις όμορφες φάσεις στο Ήφαιστος-ΠΑΟΚ.

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